Hamáček i Švejdar se postavili za zveřejnění snímku v Ostravě

Praha - Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) i policejní prezident Jan Švejdar stojí za rozhodnutím policie zveřejnit po střelbě v Ostravě snímek člověka, o kterém se později ukázalo, že není pachatelem. Policie se ve středu slovenskému studentovi Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava omluvila. Podle Hamáčka policie při hledání pachatele nemohla postupovat jinak, snažila se předejít hrozbě dalšího krveprolití.

V ostravské fakultní nemocnici střílel v úterý ráno dvaačtyřicetiletý muž z Opavska nelegálně drženou zbraní. Na traumatologické ambulanci nemocniční polikliniky zastřelil šest lidí, další tři zranil. Policie nejprve zveřejnila fotografii podezřelého v červené bundě, později upřesnila, že se jedná pouze o svědka. Následně zveřejnila fotografii skutečného pachatele.

"Já se tady natvrdo postavím za rozhodnutí velitele opatření, který to učinil. On v té situaci věděl, že někde v Ostravě je v pohybu ozbrojený pachatel, musel udělat něco, aby toho pachatele dopadl," uvedl Švejdar. Informace dostupné ve chvíli zveřejnění fotografie podle něj naznačovaly, že by se mohlo jednat o pachatele.

Hamáček zveřejnění snímku označil i za lidsky pochopitelné, za postupem policie stojí. "V situaci, kdy ten pachatel chladnokrevně popravil šest lidí a odešel do města a policie měla jen vteřiny a minuty, musela konat. Představa, že by ten člověk vstoupil do nějakého supermarketu a pokračoval ve střelbě, je to tak obrovské riziko, že policie musela reagovat," uvedl.

Policie se omluvila muži z fotografie i dalším z celkem pěti lidí, které zadržela, protože odpovídali popisu střelce z polikliniky. Všechny po prověření totožnosti propustila. "Stane se to, je to nepříjemné, ale opakuji, že za rozhodnutím velitele opatření stojím," uvedl Švejdar.

Policejní prezident kritizoval fakt, že se na sociálních sítích objevila fotografie z čekárny po činu. "Beru to jako něco, co zdravý lidský rozum nepochopí, únik šetříme," uvedl. Jedná se podle něj o lidsky odsouzeníhodnou věc. Jak by mohla policie zveřejnění snímku právně kvalifikovat, zatím nechtěl předjímat.