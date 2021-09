Hamáček i Maláčová jsou přesvědčeni, že ČSSD zůstane ve Sněmovně

Praha - Předseda ČSSD Jan Hamáček a lídryně pražské kandidátky Jana Maláčová jsou navzdory volebním průzkumům přesvědčeni, že se sociální demokracie dostane do Sněmovny. Podle Hamáčka je nyní potřeba usilovat o nerozhodnuté voliče. Ministryně práce a sociálních věcí Maláčová věří, že ČSSD znovu dostane šanci prosazovat svůj program. Hamáček a Maláčová to řekli ČTK na dnešním zahájení horké fáze kampaně pražské ČSSD v areálu Dělnické tělovýchovné jednoty Santoška v Praze.

"Podle všech průzkumů je tady nějakých 30 procent lidí, kteří nemají koho volit, budou se rozhodovat na poslední chvíli - a tam právě musíme napřít svoje úsilí. Musíme lidi přesvědčit, že má smysl jít k volbám, že nic není rozhodnuto a že se ten souboj vede do posledního momentu. A samozřejmě pokud někdo uvažuje o volbě sociální demokracie, tak ho přesvědčit, že to uvažování jde správným směrem," uvedl Hamáček.

Podle průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News by nyní sněmovní vyhrálo hnutí ANO před koalicí Spolu a koalicí Pirátů a STAN. Nynější vládní ČSSD by se do Sněmovny nedostala. Také v jiných průzkumech sociální demokraté skončili pod pětiprocentní hranicí. Hamáček ale věří, že se do Sněmovny dostanou. "Je to pořád kolem pěti procent a já jsem přesvědčený, že na konci, až se zavřou volební místnosti, tak to bude přes pět procent," řekl šéf ČSSD.

Maláčová namítla, že volby v posledních letech a desetiletích nikdy nedopadly tak, jak předpovídaly průzkumy. "Jsem si jistá, že se dostaneme do Sněmovny, a pevně doufám, že dostaneme šanci znovu prosazovat náš program, protože jsme odvedli velký kus práce," dodala.

Podle dvojky na pražské kandidátce Matěje Stropnického byli před minulými volbami v podobné situaci TOP 09, Starostové a lidovci. "Nakonec se tam všichni přehoupli, protože dokázali v závěrečném měsíci nebo třech týdnech zmobilizovat svoje voliče. To musí udělat sociální demokracie taky,“ řekl Stropnický ČTK. Strana má podle něj šanci se do dolní komory dostat, protože jde o rozdíl v rámci statistické chyby.

ČSSD chce podle jejích představitelů nadále vést intenzivní kontaktní kampaň a přesvědčovat voliče. "Budeme chodit mezi lidi, budeme je přesvědčovat, že volit sociální demokracii má smysl, protože to je jediná strana, která lidem uhájí jejich životní jistoty, které mají," uvedl Hamáček.

Podle Stropnického je v závěrečné fázi kampaně potřeba vysvětlit, proč byla ČSSD ve vládě, co tam udělala a pro koho. Poukázal na zvýšení důchodů a minimální mzdy nebo prosazení vyšší rodičovské. Podle něj hnutí ANO míří do koalice s ODS a všechny tyto sociální jistoty jsou ohroženy.

Dnešní setkání pražské ČSSD poznamenalo deštivé počasí, na akci přesto dorazilo několik desítek lidí. Mezi členy a sympatizanty se objevili i bývalí předsedové ČSSD a vlády Jiří Paroubek a Vladimír Špidla, který je také na pražské kandidátce ČSSD. Pražská organizace původně nominovala do čela kandidátky tehdejšího ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který poté na sjezdu neúspěšně vyzval Hamáčka ve volbě šéfa strany. Petříček na Hamáčkův návrh po sjezdu ve vládě skončil, Hamáček to vysvětlil tím, že strana musí působit srozumitelně a mluvit jedním hlasem. Nové pražské vedení následně prosadilo na kandidátku Maláčovou či bývalého předsedu Zelených Stropnického, podle bývalého předsedy pražské organizace Petra Pavlíka i dalších straníků z hlavního města tím však porušilo řád přípravy voleb. Petříček kvůli tomu z kandidátky odstoupil. ČSSD později uvedla, že Maláčovou a Stropnického na kandidátce doplní i expremiér a bývalý eurokomisař Špidla.