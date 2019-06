Hamáček hrozí kvůli ministrovi kultury ústavní žalobou na Zemana

Praha - Předseda ČSSD Jan Hamáček napíše premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby hned v pondělí podal ústavní žalobu na prezidenta, pokud Miloš Zeman do neděle neřekne, kdy jmenuje ministra kultury. Novinářům to dnes řekl místopředseda sociální demokracie Ondřej Veselý. Prezident by podle něj měl co nejdřív oznámit termín, kdy jmenuje do čela resortu Michala Šmardu namísto Antonína Staňka. ČSSD netrvá na tom, aby změna byla ze dne na den, Zeman ale nesmí otálet.

Pokud by prezident do neděle 30. června nerozhodl, kdy Šmardu jmenuje, a premiér zároveň neměl připravenou kompetenční žalobu, je to podle Veselého mimo ústavní rámec. ČSSD by v takovém případě musela adekvátně reagovat, uvedl. Zopakoval, že ČSSD by v tom případě svolala nejvyšší orgán mezi sjezdy, předsednictvo by se podle něj sešlo v druhém červencovém týdnu.

"Z mého pohledu řešení situace je, že Antonín Staněk v souladu s ústavou bude odvolán a bude jmenován Michal Šmarda tak, jak to předpokládá koaliční smlouva," řekl Hamáček. Podle ústavy by se tak mělo stát bez zbytečného odkladu, doplnil. "Za sociální demokracii trváme na tom, že má být ústava dodržována. Jsme připraveni jednat prakticky kdykoli," dodal vicepremiér.

Staněk podal po protestech v kulturní obci demisi, Zeman ji ale odmítl přijmout a premiéru Babišovi doporučil, aby s koncem Staňka počkal na prověřování jím podaných trestních oznámení. Návrh na ministrovo odvolání poté prezidentovi poslal premiér. Podle ústavy musí Zeman takovému požadavku vyhovět. Ústava mu ale nestanovuje žádný termín, dokdy tak musí učinit.

Sociální demokraté po pátečním jednání svého širšího vedení podmínili setrvání v koaliční vládě mimo jiné výměnou na ministerstvu. Hamáček dnes uvedl, že platí, že ČSSD bude proti opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. "My jsme jasně řekli, že pokud platí koaliční smlouva, sociální demokracie bude hlasovat proti návrhu na vyslovení nedůvěry," poznamenal.

Opozice se dnes ve Sněmovně pokusí zhruba po půl roce podruhé svrhnout vládu. Schůzi poslanci vyvolali v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na Babišův střet zájmů. Kabinet tolerovaný KSČM tak hlasování pravděpodobně přečká. Opozice nedá dohromady potřebných nejméně 101 hlasů.