Hamáček hájil před senátory dodávky ochranných pomůcek z Číny

Praha - Letecký most z Číny je jediným spolehlivým a dlouhodobým zdrojem velkého množství ochranných pomůcek proti novému koronaviru, řekl dnes senátorům ze zahraničního, branného a bezpečnostního výboru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na začátku koronavirové krize podle něho nebylo možné zajistit prostředky z domácích zdrojů. Hamáček je k tomu skeptický i do budoucna. Na případný plán širšího zapojení českých výrobců se ptal předseda výboru Pavel Fischer (nezařazený).

Pravomoc zajišťovat ochranné prostředky získalo vnitro rozhodnutím vlády, a to zejména z Číny, připomněl Hamáček. "Jestli se ptáte na důvod, proč jsme kupovali z Číny, proto, protože to nikde jinde na světě nebylo," řekl Hamáček na dotaz Václava Lásky (SEN 21).

Hamáček připomněl, že na počátku koronavirové krize vláda prodej ochranných prostředků neregulovala s výjimkou respirátorů nejvyšší třídy. Čeští výrobci ostatních pomůcek je tedy mohli podle něho dodávat na trh bez omezení. "Podle mých informací žádný takový výrobce v takových ani v menších objemech na trhu nepůsobí, v drtivé většině se jedná o dovozy," uvedl ministr vnitra, který vede centrální krizový štáb.

"Z Evropské unie jsme žádné dodávky ochranných prostředků neobdrželi. Neobdrželi jsme v této fází ani žádné finanční prostředky," podotkl Hamáček. Vedou se podle něho jednání o českém zapojení do mechanismu Evropské komise, která by mohla hradit náklady na leteckou dopravu. Rozhodnutí podle ministra nepadlo.

Dodávky z Číny mají končit 5. května a skupina pro nákupy v ústředním krizovém štábu má podle Hamáčka do příštího týdne navrhnout, jak zajišťovat ochranné prostředky dál. Nejlepší by byly podle něho domácí zdroje. Vzhledem k portfloliu výrobců je k tomu ale Hamáček skeptický. Až skončí nouzový stav, skončí i odpovědnost vnitra a o dodávky pomůcek se bude starat ten, kdo to má v popisu práce, dodal ministr.

Do dneška vnitro distribuovalo podle něho šest milionů respirátorů druhé nejvyšší třídy, 45,2 milionu roušek, 619.000 ochranných brýlí, 449.000 ochranných obleků, 11,5 milionu párů rukavic, 245.000 štítů a 290.000 návleků. Dále rozdělilo 720.000 jednorázových testů na koronavirus a 700 celoobličejových masek a 4200 filtrů. Většina pomůcek putovala podle Hamáčka do krajů.

Ministerstvo zahraničí přes velvyslanectví zprostředkovalo podle šéfa diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) několik nabídek na dodávky ochranných pomůcek. Do Česka putovaly například roušky z Vietnamu. V řadě případů ministerstvo zdravotnictví nabídky neakceptovalo, uvedl.

Ministerstvo obrany podle ministra Lubomíra Metnara nakoupilo v počátku prostředky asi za šest milionů korun od českých výrobců. Začátkem března dostalo nabídku od agentury NATO a objednalo ochranné pomůcky za dalších asi šest milionů korun. Dosud dodány nebyly, řekl Metnar.