Praha - Předseda sociální demokracie Jan Hamáček dorazil na Pražský hrad na jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Měli by hovořit především o aktuální situaci ve vládě po zveřejnění informací o údajném únosu syna premiéra Andreje Babiše (ANO) v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Opozice kvůli případu vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, Hamáček o něm několikrát ve středu mluvil s Babišem, který pak zamířil situaci vysvětlit i na jednání poslaneckého klubu ČSSD.

Hamáček dnes serveru Aktuálně.cz řekl, že se na Hradě chce dozvědět, jaký má prezident názor na aktuální politickou situaci. "A samozřejmě i jeho představu případného vývoje v různých alternativách té aktuální politické situace," konstatoval. Hlavu státu naopak plánuje informovat o jednáních v ČSSD i ve vládní koalici.

Jednání podle Hamáčka nejsou u konce, i když s Babišem mluvil už několikrát a premiér byl i na klubu ČSSD. "Z mého pohledu je evidentní, že opozice sice vyzvala k vyslovení nedůvěry vládě, ale sama přiznala, že nemá plán B a netuší, co by se dělo potom. Pokud by vláda padla, bude mít klíčovou roli prezident a chci znát jeho názor," řekl Hamáček serveru.

ČTK je připravena vysílat živě video z případného vyjádření předsedy Hamáčka po schůzce se Zemanem na Pražském hradě. Schůzka by měla začít v 16:00.

Zeman v úterý televizi Nova řekl, že informace o údajném únosu Babišova syna považuje za konspirace. Vládu podle něj ohrozit nemohou. Na věc se Zeman bude předsedy vlády ptát na schůzce, kterou mají naplánovanou na pondělí.

Hamáček dnes na zhruba pětiminutové schůzce řekl šéfům ODS a Pirátů Petru Fialovi a Ivanu Bartošovi, že ČSSD o postoji k nedůvěře vládě zatím nerozhodla. Podle poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové se sociální demokracie o setrvání v kabinetu rozhodne do druhé poloviny příštího týdne.

Před Hamáčkem dnes na Hrad dorazil i předseda poslaneckého klubu ANO a první místopředseda strany Jaroslav Faltýnek. Na Hradě strávil podle informací ČTK zhruba hodinu, o případu Čapího hnízda se podle něj na schůzce nehovořilo.

Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, jeho pobyt byl ale legální, nešlo o únos.

Zástupci ČSSD v krajích s odchodem z vlády váhají, varují před SPD

Většinou opatrní jsou zástupci krajských organizací ČSSD v názoru na to, zda by strana vzhledem k vývoji v kauze Čapí hnízdo měla odejít z vlády vedené Andrejem Babišem (ANO). Rozhodnout musí podle některých z nich vedení strany, podle dalších by sociální demokraté opuštěním vlády uvolnili místo pro SPD Tomia Okamury. Jen předseda krajské organizace ČSSD v Karlovarském kraji Tomáš Svoboda jasně ČTK řekl, že setrvání Babiše v čele vlády je pro sociální demokraty nepřijatelné.

Vládní krizi vyvolala reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn Andrej novinářům řekl, že byl proti své vůli odvezen na Krym. Premiér podle svého syna chtěl, aby zmizel z Česka kvůli policejnímu vyšetřování dotací pro farmu Čapí hnízdo, v níž oba čelí trestnímu stíhání. Babiš ve středu uvedl, že jeho syn sice byl v minulosti na Krymu, jeho pobyt byl ale legální, nešlo o únos.

Šestice opozičních stran chce kvůli kauze ve Sněmovně vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Disponují 92 hlasy, k vyslovení nedůvěry jich potřebují nejméně 101. Připojit by se k nim tak museli poslanci ČSSD nebo komunistů, kteří v červenci vznik Babišovy vlády podpořili.

Šéf karlovarské krajské organizace ČSSD Svoboda uvedl, že strana by měla dát jasně najevo, že Babiš musí z čela vlády odejít, a pokud to bude nutné, z vlády odstoupit. "Za sebe si myslím, že ačkoliv vyšetřování kauzy Čapí hnízdo ještě není uzavřené, jednání Andreje Babiše už překročilo určitou mez a nemůžeme ho jako strana už dál akceptovat. A občanům bychom to měli dát jasně najevo," řekl ČTK Svoboda. Přijatelné by podle něj bylo, kdyby Babiše v čele vlády nahradil jiný zástupce ANO. "Jednání ale samozřejmě nebudou jednoduchá. Další kroky už pak budou záviset na hlasování jednotlivých poslanců," doplnil.

Další zástupci krajských organizací ČSSD podobně vyhranění nejsou. Odkazují na to, že informace mají jen z médií a jsou často protichůdné. Na Hamáčkovi, poslancích a vedení strany chce hodnocení kauzy nechat šéf ČSSD ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín, předseda středočeské ČSSD Robin Povšík i zastupující předseda výkonného výboru strany na Vysočině Libor Joukl.

Podobně se vyjádřil předseda pražské ČSSD Petr Pavlík, strana podle něj nemá propadat hysterii a dělat ukvapené kroky pod tlakem médií a opozice. Podle ministra kultury Antonína Staňka z olomoucké ČSSD je třeba počkat na výsledek Hamáčkova jednání s prezidentem Milošem Zemanem. "Nic se nejí tak horké, jak se uvaří," řekl předseda z Libereckého kraje Jan Mečl.

Jihomoravská předsedkyně ČSSD Naděžda Křemečková se obává toho, co by nastalo v případě odchodu ČSSD z vlády. Je podle ní otázkou, zda by sociální demokracii nahradila SPD či byly předčasné volby a jaké by bylo nejlepší řešení pro ČR. Bývalý jihomoravský hejtman za ČSSD a někdejší poslanec Michal Hašek doporučuje setrvání ve vládě s ANO, aby strana mohla plnit svůj program. Pro ČR by podle něj nebylo dobré, kdyby jí ČSSD dala k výročí sametové revoluce "dárek" v podobě vlády ANO opřené o SPD a KSČM.

Odchod ČSSD z vlády vzhledem k vývoji v kauze Čapí není na místě, vyplynulo z vyjádření předsedy strany v Královéhradeckém kraji Jana Birkeho. Zdůraznil, že jde o jeho osobní názor. Další významný představitel sociálních demokratů v kraji, hejtman Jiří Štěpán, řekl ČTK, že bude hodně záležet na tom, jak se k věci postaví sám Babiš.

Za nezodpovědné označil případné vystoupení ČSSD z vlády předseda z Jihočeského kraje Jiří Zimola. "Je potřeba vyčkat vyšetřování orgánů činných v trestním řízení, nenabíhat na nějaké reportáže, které se v konci můžou ukázat jako tendenční, a navíc ještě tím uprazdňovat místo pro nástup Tomia Okamury a jeho nacionalistického hnutí," řekl ČTK. Okamura ve středu řekl, že jeho SPD si přeje ve vládě programově nahradit ČSSD a je ochotno podporovat kabinet odborníků vytvořený hnutím ANO, pokud by plnil program SPD.

Okamurovu nabídku na podporu vlády zmínil i předseda plzeňské městské organizace ČSSD Martin Zrzavecký. Pro stranu není současná situace snadná, řekl. Pro sestavení nové vlády podporované SPD by ovšem ANO potřebovalo ještě dalšího partnera. ANO má 78 poslanců, SPD 22, pro vyslovení důvěry vládě je třeba minimálně 101 poslanců. Sociální demokraté a komunisté mají ve Sněmovně shodně 15 mandátů.

Místopředseda ostravské ČSSD Adam Rykala ČTK řekl, že při debatách se členy strany zatím nepřevládá jasné stanovisko, zda odejít či setrvat ve vládě. "Je to tak půl na půl," uvedl. Příznivci vládní účasti argumentují tím, že je to jediná šance, jak prosazovat volební program strany, odpůrci namítají, že ČSSD má poslední šanci se vymezit proti Babišovi. Předseda moravskoslezské ČSSD Tomáš Hanzel nechtěl téma komentovat.

Za neseriózního koaličního partnera považuje Babiše předseda Okresního výkonného výboru ČSSD Svitavy Miloš Horáček. "Pokud se potvrdí byť jen část tvrzení novinářů, tak je na pořadu dne vypovězení koaliční smlouvy s hnutím ANO," napsal na stránkách okresní organizace strany. Sociální demokraté vůbec do vlády s Babišem a ANO jít neměli, míní končící starostka České Lípy Romana Žatecká, která v únoru kandidovala na předsedkyni strany. Poukázala na vážná obvinění mířící na Babiše včetně spolupráce s komunistickou StB.