Hamáček: Do trasování kontaktů nakažených se zapojí policisté

Praha - Ministerstva vnitra a zdravotnictví se dohodla, že 200 až 250 policistů se zapojí do trasování kontaktů nakažených covidem-19. Po dnešním jednání Ústředního krizového štábu to řekl jeho předseda, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Výpomoc policistů s trasováním kontaktů lidí nakažených koronavirem nabízel ministr vnitra Hamáček již v na začátku září, ale premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy uvedl, že hygienické stanice trasování kontaktů lidí nakažených koronavirem zvládají.

"Finalizujeme dohodu, která musí být uzavřena a bude dnes nebo zítra (pátek) hotová. Pak už nebude nic bránit tomu, aby od 200 do 250 policistů, tak, jak jsme to v minulosti nabízeli, posílilo kapacity hygieny," řekl Hamáček.

Kvůli nárůstu počtu nových případů nestíhá zejména pražská hygienická stanice všechny včas trasovat. Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla v polovině září uvedl, že s telefonickým trasováním kontaktů nemocných lidí pomáhá hygienikům 519 lidí, z toho 72 armádních hygieniků. Dalších 200 lidí mělo být pro tuto činnost postupně proškoleno. S trasováním kontaktů nakažených pomáhají také civilní medici.

"Policisté by měli být využíváni ke třetím hovorům, to znamená ke zjišťování kontaktů na základě požadavků hygienické stanice," řekl policejní prezident Jan Švejdar. Podle něj budou vypomáhat plošně po celé České republice. "Od pátku odpoledne nebo od pondělí budeme připraveni," uvedl Švejdar. Práci budou dělat policisté dobrovolně, doplnil.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba uvedl, že ministerstvo vnitra požádalo hasiče o pomoc při vytvoření mobilních odběrových skupin. "V tuto chvíli intenzivně komunikujeme s ministerstvem zdravotnictví, připravujeme realizační dohodu a předpokládáme, že Hasičský záchranný sbor bude mít příští týden k dispozici, pokud bude ministerstvo zdravotnictví potřebovat, 17 mobilních odběrových skupin," řekl Ryba.

Ve středu hygienici odhalili 2932 nových případů koronaviru, což je třetí nejvyšší denní počet od březnového začátku šíření nemoci covid-19 v ČR. Celkový dosavadní počet případů přesáhl 70.000. Nakažených je aktuálně 36.619 lidí, nemoc má u většiny z nich mírný průběh.

Vnitro nechystá masivní nákupy ochranných pomůcek jako na jaře

Ministerstvo vnitra nechystá žádné masivní nákupy ochranných pomůcek proti koronaviru podobné těm, které organizovalo na jaře při první vlně epidemie. Novinářům to dnes po jednání ústředního krizového štábu řekl jeho předseda a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj jsou zásoby ochranných pomůcek, které nyní stát má, adekvátní. Krizový štáb se zabýval i lůžkovou kapacitou v nemocnicích, podle Hamáčka v nejbližší době nehrozí v tomto směru zásadní komplikace.

"Ochranných pomůcek je dostatek, jak to bylo definováno na jednání vlády. Základem je povinnost každého resortu mít na skladě dvouměsíční spotřebu. Stejně to mají kraje. Druhá oblast jsou strategické rezervy, tam by měla být další dvouměsíční spotřeba," řekl Hamáček. Podle něj jsou nyní zásoby adekvátní a další masové nákupy, jako byly jarní letecké dodávky z Číny, se neplánují.

Ministerstva podle něj nyní nakupují ochranné pomůcky ve standardních výběrových řízeních. Podle Hamáčka proto nelze říct, ze které země budou tyto pomůcky pocházet. Podle něj po zohlednění kvalitativních kritérií rozhoduje ve výběrových řízeních cena.

Krizový štáb se zabýval i kapacitou lůžek v nemocnicích pro nakažené koronavirem. "Tak, jak jsou lůžka dnes, tak je kapacita dostačující, v nejbližší době nehrozí žádné zásadní komplikace," řekl Hamáček. Podle něj se ale jedná o možných dodatečných kapacitách pro další dny, v jednotlivých krajích byli do krajských krizových štábů zapojeni koordinátoři intenzivní péče, kteří budou mít aktuální informace o volných lůžkách.

S Prahou krizový štáb jedná o vyčlenění zhruba tisíce lůžek pro pacienty, kteří nemají vážný průběh nemoci, jejich situace jim ale neumožňuje návrat do běžného prostředí. Podle Hamáčka se to týká například klientů domovů pro seniory, pro které by nebylo možné zajistit oddělení od zdravých lidí ubytovaných ve stejném zařízení.

Epidemie koronaviru zatím nijak neohrožuje činnost hasičů a policistů, uvedli dnes náčelníci obou sborů. Mezi hasiči je 56 nakažených a 152 osob v karanténě. Nakažených policistů je asi 220, v karanténě je dalších 370.