Hamáček: Demonstrace je nyní hrozná nezodpovědnost

Praha - V Praze dnes kvůli demonstraci na Staroměstském náměstí bude kolem tisíce policistů stažených z pořádkových jednotek z celého Česka. Demonstrace je v současnosti nezodpovědnost. Policie to zvládne, ale bude to stát spoustu peněz a sil. Problém je, že se k běžným demonstrantům přidali fotbaloví "chuligáni". Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) to řekl v dnešní Partii televize Prima. Odpolední protest je podle organizátorů namířen proti "zmatečným" vládním restrikcím kvůli šíření nemoci covid-19.

"Nikdo nezpochybňuje právo občanů demonstrovat, vyjádřit svůj názor, ale tady se bohužel dostala do jednoho pytle, nebo na jedno místo, skupinka občanů, kteří několikrát demonstrovali mírumilovně, nebyl s nimi žádný problém, nicméně teď se k nim přidali fotbaloví chuligáni," řekl Hamáček. Podle něj tito lidé nejedou demonstrovat, ale "porvat se s policií." Podle vicepremiéra se nepodařilo domluvit s organizátorem akce, zda z ní není možné fotbalové fanoušky vynechat.

Policie tak podle Hamáčka "musí reagovat". V Partii uvedl, že v Praze bude kolem tisíce policistů z celé republiky v plné pořádkové výbavě. Po průběhu sobotního protestu v Bratislavě se podle Hamáčka policie "chystá na všechno".

Hamáček také označil akci za strašnou nezodpovědnost. Řekl, že policisté jsou vyčerpaní z toho, jak koronavirus postupuje do jejich řad, kdy je denně evidováno 200-250 případů nákazy covidem-19 či karantény. Na starosti podle něj mají jiné věci, než se "prát s chuligány". Hamáček zdůraznil, že celá akce bude stát spoustu peněz a sil, věří však, že to policie zvládne. Podotkl, že vyzval účastníky demonstrace, aby se chovali slušně a situaci nezneužívali. "Ale asi všichni si dokážete představit, jak takovéto výzvy působí na ultras Baníku, Sparty, Slavie a tak dále," dodal vicepremiér. Doufá, že nedojde ke zraněním.

Další host dnešní debaty, předseda STAN Vít Rakušan pak uvedl, že má pocit, že "odpírači roušek" podlehli dezinformacím a v osvětových kampaních je na ně třeba zacílit i proto, aby se na ulicích nepřidávali k chuligánům, kteří se chtějí prát s policií. Poznamenal, že je třeba počítat s tím, že koronakrize bude mít dopad na větší sociální napětí ve společnosti a připravit se na to.

Kolik příznivců fotbalu a hokeje se do Prahy sjede, není známo. Na demonstraci se svolávali na sociálních sítích. V sobotu se kvůli koronavirovým opatřením sešlo několik stovek fotbalových fanoušků a příznivců krajní pravice před úřadem slovenské vlády v Bratislavě. Policisté proti radikálům, kteří na ně házeli kameny a láhve, použili slzný plyn a vodní dělo, informoval deník SME. Podle deníku se ve slovenské metropoli sešlo přibližně 400 až 500 lidí.