Hamáček: ČSSD nemůže podpořit ani jednu verzi daňových změn - ŽIVĚ

Praha - Sociální demokracie nemůže podpořit ani jednu verzi daňového balíčku. Nejlepší by bylo, kdyby balíček neprošel ani v jedné podobě. V dnešní rozpravě nad daňovým balíčkem to řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Sněmovna rozhoduje o tom, zda dá přednost své verzi, nebo té senátní. Obě počítají se zrušením superhrubé mzdy a jejím nahrazením dvěma sazbami daně z příjmů fyzických osob, a to 15 procent a 23 procent pro lidi s příjmy zhruba nad 140.000 korun měsíčně.

Senátní verzi podpořili ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a předseda opoziční ODS Petr Fiala.

"Najednou tady vlastně de facto během dvou měsíců totálně změníme a překopeme charakter České republiky," řekl Hamáček. Zdůraznil, že balíček představuje cestu ke slabému státu. Poukazoval na to, že stát nyní řeší pandemii koronaviru a pravidelně jej někdo žádá o podporu. Když není kde brát peníze a stát je slabý a nemá peníze, příliš pomáhat nemůže, argumentoval.

Poznamenal také, že rozpočet na příští rok je poslední, který byl sestavitelný. Rozpočet na rok 2022 už podle jeho mínění bude problém a bude se v něm muset škrtat. Senát ho zklamal, protože měl naději, že sněmovní verzi zákona přepracuje tak, aby zachoval cíl maximální podpory spotřeby, uvedl Hamáček.

Senátní verze bude mít na veřejné rozpočty celkový dopad asi 99 miliard korun. Původní sněmovní verze by je připravila až o 130 miliard korun.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý upozorňoval na to, že balíček nemyslí na důchodce, kteří z daňových změn nebudou mít nic. Důchodci na tom podle něj budou ještě hůř, protože navíc budou platit i to, co musí platit ostatní.

Obdobně se vyjádřil i poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. "Z větší části tuto vaši daňovou reformu zaplatí důchodci," prohlásil.

Předseda KSČM Vojtěch Filip podotkl, že jeho strana byla proti zavedení superhrubé mzdy. Věří, že rozhodnutí Sněmovny, ať bude jakékoli, bude následně doplněno tím, jak bude stát stabilizovat veřejné finance. Uvedl, že zatím se plní pouze jeden cíl, a to je zrušení superhrubé mzdy, ale komunisté podle něj chtějí naplnit i to, že to nebude znamenat destabilizaci veřejných financí.

"Ten průvan ve státní kase, který dnes budujeme, je systémový, hned tak se nezruší," varoval Jiří Dolejš (KSČM). Použil také slova o "daňovém klystýru".

Sněmovna dnes bude rozhodovat o podobě vládního daňového balíčku, který kromě jiného přináší zrušení superhrubé mzdy a stravenkový paušál. Sněmovna bude rozhodovat o tom, zda dá přednost svojí, nebo senátní podobě balíčku. Sněmovní verze počítá například s vyšší daňovou slevou, ale má vyšší dopady do veřejných financí. Poslanci se budou zabývat v pořadí již čtvrtou žádost menšinové vlády ANO a ČSSD o souhlas s prodloužením nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru.

Daňový balíček v senátní verzi zachovává zrušení superhrubé mzdy a dvě sazby daně z příjmu fyzických osob 15 procent a 23 procent. Zvýšená sazba by platila pro část příjmů zhruba nad 140.000 korun měsíčně.

Základní daňová sleva na poplatníka by se zvýšila méně, než jak ji obsahuje sněmovní znění. Růst má ve dvou letech pokaždé o 3000 korun. Obcím a krajům mají být výpadky po zrušení superhrubé mzdy částečně kompenzovány zvýšením jejich podílu na výnosech z daní.

Vláda chce dnes také předstoupit před Sněmovnu, aby získala souhlas poslanců s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dní, tedy do 22. ledna. Zatím platí do 23. prosince. Na stav nouze se váže většina vládních protikoronavirových restrikcí. Lze také nasadit například vojáky na pomoc mimo jiné ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Pokud by Sněmovna nesouhlasila, vláda by nemohla většinu opatření nařídit.