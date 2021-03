Hamáček: ČR už nežádá o zahraniční pomoc s covidem-19

Praha/Berlín - Česká republika už nežádá o zahraniční pomoc v souvislosti s covidem-19. Na dnešní tiskové konferenci ČSSD to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Aktuálně to vypadá, že by Česko mělo být schopno situaci zvládnout samo, dodal.

ČR 5. března požádala o součinnost s umístěním minimálně desítek pacientů s koronavirem do Německa, Švýcarska a Polska. Důvodem bylo, že řada nemocnic nebyla podle ministerstva zdravotnictví schopna pacientům zajistit obvyklé standardy poskytované péče. Česko následně využilo pomoc Polska, kam byla převezena pacientka z Pardubického kraje.

"Česká republika už nežádá o zahraniční pomoc. Ministerstvo zahraničních věcí stáhlo žádosti, které jsme měli zejména ve vztahu k Německu, Polsku a dalším," řekl Hamáček. Poděkoval zemím, které nabídly pomoc. "Aktuálně to vypadá, že bychom měli být schopni situaci zvládnout vlastními prostředky," uvedl vicepremiér.

Německo podle Hamáčka "drželo" místa v nemocnicích pro české pacienty do pátku. Ministerstvo zdravotnictví následně sdělilo, že vzhledem k aktuálnímu vývoji není nutné rezervaci prodlužovat.

Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka o lepšící se situaci v Česku informoval představitele Saska, Bavorska a spolkové vlády. Sdělil jim, že Česko vzhledem k pozitivnímu vývoji dospělo k závěru, že lůžka na jednotkách intenzivní péče již nejsou potřebná. Poděkoval jim také za to, že nabídka pomoci z Německa přišla v době nejvyšší nouze. "Tuto solidaritu rádi oplatíme, pokud by německá strana vyslovila zájem a až situace u nás bude opět pod kontrolou," sdělil Kafka Berlínu.

O transportu do zahraničí rozhodoval ošetřující lékař. Pokud odeslal ministerstvu formulář s žádostí, úřad jej vložil do evropského systému včasného varování a reakce. Nemocnice následně zajistila dokumentaci pacienta v jazyku přijímající země a získala souhlas pacienta s převozem. Vysílající nemocnice zajišťovala transport, respektive poskytovatele zdravotnických služeb, který má vybavení a oprávnění pro převoz. Přepravu uhradilo ministerstvo, následně požádá Evropskou unii o refundaci.

Kafka dnes ČTK řekl, že převoz pacientů do Německa nebyl administrativně náročný akt. "To ostatně konstatoval i německý velvyslanec (v Česku Christoph) Israng, když odkázal na to, že německé pomoci využila řada zemí," prohlásil český velvyslanec. "Přesto česká strana a české nemocnice dokázaly díky obětavému nasazení vyjít s vlastními kapacitami," dodal.