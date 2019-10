Hamáček: ČR pozastavuje vývoz vojenského materiálu do Turecka

Praha - Česká republika dnes pozastavila vývozní licence na vojenský materiál do Turecka. Na svém twitterovém účtu o tom informoval vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Uvedl to po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO). Podle dat MPO vývoz vojenského materiálu z Česka do Turecka roste. Stoupl na 5,4 milionu eur (139,4 milionu korun).

"Česká republika s okamžitou platností pozastavuje vývozní licence na vojenský materiál do Turecka," uvedl Hamáček.

Podle něj to, co se děje na severu Sýrie, je nepřijatelné a následovat by měla silná, jednotná a účinná reakce EU. Ministři zahraničí unijních zemí se dnes zavázali k tomu, že členské státy budou omezení vývozu zbraní do Turecka v reakci na jeho vojenskou operaci v Sýrii koordinovat.

Licence uděluje licenční správa, která spadá pod ministerstvo průmyslu. Deníku N Havlíček řekl, že se rozjednaná licenční řízení přerušují a nová povolení se nebudou schvalovat.

Podle ministra má jeho úřad poměrně přesný seznam, jaký materiál se do Turecka v posledních letech vyvezl a jaký by se tam v následujících týdnech či měsících mohl exportovat. "Chceme probrat všechny případy na licenční správě, o jaké se jedná produkty a komodity, a vyhodnotit, jak by mohly být použity - nebo třeba i zneužity - v tomto konfliktu," řekl novinářům Havlíček.

Dodal, že ČR může rozhodnutí přehodnotit podle vývoje situace a dalších jednání v EU a v NATO. "Můžeme kdykoliv rozhodnout, že se zas pozastavení ruší," uvedl ministr průmyslu. Podotkl pak ale, že postup v EU by měl být jednotný. Už dřív na twitteru napsal, že Česko má hájit své podnikatelské zájmy. Ještě před schůzkou zopakoval stanovisko premiéra, podle něhož je situace do určité míry důsledkem toho, že Evropská unie nejednala včas.

Vojenská operace má podle Ankary vést k vytvoření bezpečnostní zóny pro uprchlíky v severní Sýrii. EU turecký zásah odsoudila, vyzvala k jeho ukončení. Čeští politici operaci kritizují, někteří z nich mluví o zradě či porušení mezinárodního práva. Část opozice pak míří svou kritiku i na Babiše. Ten v září plán tureckého prezidenta Recepa Tayypa Erdogana na vznik bezpečnostní zóny při jejich společném setkání v OSN podpořil.

"Turecký prezident nikdy nemluvil o takovémto zásahu. Chtěl, aby uprchlíci měli lepší život. Podle mě Evropa úplně selhala," řekl dnes večer novinářům Babiš. Podle něj je nynější situace nepřijatelná a ze strany Turecka se jedná o akt agrese, který musí skončit.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na svém twitteru napsal, že zastavil oprávnění k vývozu zbraní do Turecka, která byla v kompetenci jeho úřadu. Uvedl, že je rád, že Babiš s Havlíčkem změnili svůj názor a ČR zbrojní embargo zavedla.

Vývoz vojenského materiálu z ČR do Turecka dvojnásobně stoupl

Vývoz vojenského materiálu z Česka do Turecka stoupl loni na 5,4 milionu eur (139,4 milionu korun), meziroční růst byl dvojnásobný. Vyplývá to z výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu pro civilní použití v ČR, kterou každoročně zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Země Evropské unie by se dnes měly shodnout na zastavení vývozu zbraní do Turecka, a to kvůli jeho vojenským operacím v Sýrii. Uvedl to finský ministr zahraničí Pekka Haavisto, jehož země Radě EU nyní předsedá.

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) dnes uvedl, že státy EU by měly omezení vývozu zbraní do Turecka koordinovat. Vládě navrhne, aby se ke zbrojnímu embargu připojila i ČR, dodal.

Export vojenského materiálu z Česka do Turecka v posledních letech roste. Ještě v roce 2011 byl 95.000 eur (2,5 milionu korun), největšího objemu dosáhl v roce 2015, kdy činil 6,2 milionu eur (160 milionů korun). Do země se podle zprávy z ČR kromě zbraní s ráží menší než 20 milimetrů vyváží střelivo, pozemní vozidla a jejich součásti nebo letecká technika.

Turecko zahájilo intervenci na severovýchodě Sýrie minulou středu, za což jej unijní lídři odsoudili. Německo a Francie zastavily vývoz zbraní do Turecka a Paříž chce na čtvrtečním summitu EU navrhnout společné sankce. Ankara tvrdí, že cílem operace je vyčistit syrskou oblast u tureckých hranic od teroristů a prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil, že bude-li EU situaci popisovat jako invazi, může Turecko otevřít dveře uprchlíkům a nechat je odejít do Evropy.

Zpráva MPO uvádí, že na konci loňského roku bylo v Česku 280 držitelů povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem. Vývoz vojenského materiálu z Česka loni směřoval do 103 zemí. Celkový export zbraní a vojenského materiálu loni klesl na 14 miliard korun, což je o 1,1 miliardy korun méně než v roce 2017, vyplývá dále z dokumentu.

Podle tabulky, kterou zpráva obsahuje, byl v roce 2018 vojenský materiál v největší hodnotě vyvezen z Česka do USA (65 milionů eur, tj. 1,68 miliardy Kč), Vietnamu (40,3 milionu eur, tj. 1,04 miliardy Kč) a na Slovensko (33,5 milionu eur, tj. 864,6 milionu Kč) . Z evropských států, které nejsou členy EU, se ho více než do Turecka vyvezlo loni z ČR na Ukrajinu (17,2 milionu eur, tj. 444 milionů Kč) a do Švýcarska (6,3 milionu eur, tj. 162,8 milionu Kč).

Uskutečněný vývoz vojenského materiálu z ČR do Turecka v posledních letech (v tis. eur):

2008 251 2009 195 2010 356 2011 95 2012 1051 2013 2960 2014 4181 2015 6174 2016 2694 2017 2682 2018 5410

Zdroj: MPO.