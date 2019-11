Hamáček: ČR musí napřed od Řecka vědět, kdo dětští uprchlíci jsou

Praha - Česko nemůže přijímat další kroky v otázce potenciálního přijetí sirotků z řeckých táborů, dokud od Řecka nedostane informace, o koho přesně se jedná. Novinářům to dnes po koaličním jednání ve Sněmovně řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zdůraznil, že v uprchlických táborech podle statistik nepřevažují malé děti ze Sýrie, o kterých se v ČR debatuje, ale náctiletí z Pákistánu či Afghánistánu. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že Česko se musí soustředit na to, aby pomáhalo českým dětem.

Řecko začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. V případě ČR se jedná o 40 osob. Hamáček dnes uvedl, že v Česku se pak vytvořil dojem, že se jedná o dětské sirotky ze Sýrie. Podle statistik jsou však mladí lidé v táborech převážně chlapci starší 15 let a pocházejí z Pákistánu. Pákistánci se podle něj však nemají distribuovat po Evropě, ale mají se na základě příslušné dohody vrátit domů.

V případě Afghánců je třeba každý případ posuzovat individuálně, řekl Hamáček. "To musí dělat Řekové, to se dělá v první zemi, do které vstoupí. Dokud nebudu vědět, o koho se jedná, tak nemůžeme předjímat další kroky," uvedl. Přesunování sedmnáctiletých Afghánců po Evropě podle něj znamená bezpečnostní riziko. "Jejich integrační potenciál je nulový, velmi pravděpodobně jsou na cestě za širšími rodinami v západní Evropě," uvedl. Skoro jistě by podle něj do dvou týdnů odešli z ČR do Německa.

Babiš uvedl, že vláda je tu, aby dělala maximum pro české občany a české děti. "Chápu, že se to politizuje, mně je to určitě líto, ale v naší zemi máme strašně moc věcí k řešení a já říkám, že se chci starat hlavně o naše děti," řekl premiér. Evropa podle něj potřebuje systémové řešení uprchlické otázky. "Mě to samozřejmě mrzí a je mi to líto, ale Řecko zkrátka dostalo miliardy, aby řešilo ilegální migraci. V podstatě to moc nefunguje," uvedl Babiš.

Iniciativa Češi pomáhají před týdnem uvedla, že má seznam zhruba dvou stovek rodin, které by byly ochotny přijmout dětské uprchlíky z řeckých táborů. Vyzvala vládu, aby poskytnutí pomoci umožnila a vytvořila meziresortní skupinu, která by navrhla přesný postup. Opoziční KDU-ČSL, TOP 09 a STAN v úterý neuspěly s návrhem, aby o možném přijetí dětí jednala Sněmovna.

Hamáček nevidí důvod, aby na plénu dolní komory k otázce vystoupil. "Není důvod, abych ty věci opakoval čtyřikrát, já jsem dal několik rozhovorů, nevidím důvod, proč věnovat další dvě hodiny jednání Sněmovny, abych to zopakoval do stenoprotokolu," řekl.

S návrhem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů přišla loni europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Babiš tehdy uvedl, že Česko žádné migranty přijímat nebude a uprchlíkům je třeba pomáhat v jejich zemích. Přišel s plánem vybudovat sirotčinec v Sýrii, nedávno však potvrdil, že kvůli neshodám se syrskou stranou o financování se záměr neuskuteční.