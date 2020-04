Hamáček chce prodloužit nouzový stav, opozice k tomu nevidí důvod

Praha - Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) stojí za svým návrhem prodloužit opět nouzový stav v Česku. Na svém facebookovém profilu dnes uvedl, že lidé se ke konci stavu nouze upínají, ten však nebude znamenat zrušení všech vládních protiepidemických opatření či konec koronavirové epidemie jako takové. Hamáček uvedl, že si nepřeje, aby se republika vrátila "na začátek", než jeho ministerstvo vnitra převzalo problematiku distribuce ochranných prostředků pro zdravotníky. Opoziční ODS, Piráti, lidovci, TOP 09 a Starostové nevidí k prodloužení důvod.

Z úterních vyjádření špiček koalice vyplynulo, že kabinet o další prodloužení nouzového stavu, který v Česku platí od 12. března, již po 30. dubnu usilovat nebude. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že pro jeho pokračování nevidí důvod. Hamáček poté řekl, že v takovém případě nemá smysl o prodloužení Sněmovnu žádat. Babiš chce o nouzovém stavu jednat ve čtvrtek na vládě i na základě stanoviska epidemiologů.

Ke konci dubna podle Hamáčka spolu s nouzovým stavem případně skončí i centrální distribuce ochranných pomůcek. Právě před tím vicepremiér varuje. "Lidé se ke zrušení nouzového stavu upínají s nadějí, že se s tím současně zruší i všechna opatření a vir zmizí. Ale tak to není. Naopak se tím například významně zkomplikuje nákup ochranných prostředků a nepůjde je objednávat rychlou cestou. A já opravdu nechci, abychom se vrátili na začátek, než dodávky převzalo ministerstvo vnitra," uvedl.

Ponechání nouzového stavu podle něj neznamená, že země zůstane uzavřená. "Naopak, podporuji názor zdravotních expertů, abychom jednotlivá opatření rozvolňovali, restrikce rušili a tím znovu nastartovali ekonomiku země," uvedl. Za návrhem prodloužit nouzový stav proto stojí.

V úterním příspěvku Hamáček uvedl, že při povodních bývalo vždy pravidlem končit krizová opatření až ve chvíli, kdy začne klesat voda. "Případy koronaviru zatím stále rostou, i když pomalu," napsal. Tak zásadní otázky jako nouzový stav, by se měly nejdříve probrat s odborníky a pak na vládě, dodal. "ANO však má většinu a s tím související větší odpovědnost," sdělil. Babiš předtím uvedl, že záporný názor na pokračování nouzového stavu mají všichni ministři za ANO.

Po ukončení centrální distribuce by se od 1. května mělo v oblasti ochranných prostředků postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek a kompetenčního zákona, dodal Hamáček. "To znamená, že zdravotnictví zabezpečí ochranné pomůcky i testování, kraje a ostatní instituce si zajistí materiální i personální kapacity. Policie, vojáci i hasiči se mohou vrátit ke své práci," napsal.

Pokornou Jermanovou nepotěšilo, že má nouzový stav skončit

Středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) nepotěšilo, že kabinet není nakloněn prodloužení nouzového stavu po 30. dubnu. Kraj bude ale rozhodnutí vlády respektovat a přizpůsobí se mu. Pro své organizace již připravuje výběrová řízení na dodávky ochranných pomůcek, sdělila dnes Pokorná Jermanová ČTK.

"Nejsme z toho šťastní, ale budeme respektovat rozhodnutí vlády a přizpůsobíme se tomu. Připravujeme pro naše příspěvkové organizace a oblastní nemocnice výběrová řízení na dodávky ochranných pomůcek a potřebného materiálu, ale pro ostatní síť to bude znamenat, že bude zásobena jiným způsobem. Nebudeme také moci nařídit v případě výpadků pracovníků v sociální oblasti pracovní povinnost," uvedla hejtmanka.

Opozice nevidí důvod k prodlužování nouzového stavu

Opoziční ODS, Piráti, lidovci, TOP 09 a Starostové nevidí důvod k prodloužení nouzového stavu za 30. duben. Centrální nákupy, kterými argumentuje ministerstvo vnitra, se podle nich dají řešit i novelou zákona o veřejných zakázkách, jiné důvody podle nich vláda nepředložila. Opozice kritizovala i skutečnost, že členové vlády o možnosti prodloužení nouzového stavu debatují veřejně a nevystupují s jednotným stanoviskem.

"To, že nouzový není potřeba, je jasné už z toho, že když jsme před 14 dny žádali nějaké argumenty pro prodloužení, tak jsme se ničeho nedočkali," řekl předseda ODS Petr Fiala. Podobně se vyjádřil i lídr Pirátů Ivan Bartoš.

"Za KDU-ČSL jsme říkali, že je pro nás důležité vidět data (o počtu nakažených koronavirem) z dneška a zítřka (čtvrtka), to je dozvuk Velikonoc. Pokud ani ta data nebudou růst a bude zachovaný pozitivní trend, potom nevidíme důvod nouzový stav prodlužovat," řekl předseda lidovců Marian Jurečka. Podle předsedy STAN Víta Rakušana je na čase ukončit omezování základních práv a soustředit se spíš na pomoc lidem v Česku.

Opozice kritizovala i způsob, jakým vláda o možném prodloužení nouzového stavu komunikuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý v televizi Prima řekl, že pro to nevidí důvod, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) následně na twitteru reagoval, že podle něj by bylo pokračování nouzového stavu potřebné, ale bez souhlasu premiéra není možné. "Vláda by se měla u tak závažných věcí nejdřív domluvit a až pak to sdělovat veřejnosti," řekl dnes Fiala.

Některá vládní opatření trvají do konce nouzového stavu

Z nynějších omezení platí na základě krizového zákona například zákaz vycestování obyvatel České republiky do ciziny a zákaz vstupu cizinců do Česka, zákaz návštěv ve věznicích nebo zákaz vycházek v domovech pro seniory. Na dobu trvání nouzového stavu také kabinet postupně upravoval náležitosti jednání zastupitelstev nebo zrušil zóny placeného parkování. Vyplývá to z usnesení zveřejněných na webu vlády. Zatím není jasné, zda bude vláda žádat Sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu, který nyní trvá do 30. dubna. Některá opatření by tak mohla skončit, nebo u nich vláda může rozhodnout o změně právního režimu.

Po dobu stavu nouze také platí legislativní nouze, při níž Sněmovna a Senát mohou projednávat návrhy zákonů ve zkráceném režimu.

Největší debata se nyní vede o případném dalším zákazu vycestování z České republiky po skončení nouzového stavu. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) považuje jeho prodloužení za potřebné, premiér Andrej Babiš (ANO) ale v úterý v televizi Prima řekl, že pro to nevidí důvod. Pokračovat v nouzovém stavu nechce ani opozice.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí ČTK napsal, že po skončení nouzového stavu je možné nadále omezit cestování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zdůraznil však, že by muselo jít o přiměřený krok. Ústavní právník Marek Antoš ale ČTK řekl, že zákaz vycestování, který by byl podložen tímto zákonem, by byl neústavní. Ústavní stížnost na rozhodnutí vlády zakázat vycestování z ČR připravuje hnutí Starostové a nezávislí, podle jeho předsedy Víta Rakušana pod ní bylo dnes ráno podepsáno deset senátorů. Podporu vyjádřili i Piráti.

Krizové opatření upravuje také podmínky pro pendlery, jiné zase zakazuje mezinárodní autobusovou i vlakovou dopravu. Na základě krizového zákona byly také po dobu nouzového stavu zakázány návštěvy ve věznicích, zrušen byl nedělní zákaz jízdy kamionů. Vláda rovněž nařídila hejtmanům a primátorovi Prahy zajistit školu či školské zařízení pro péči o děti ve věku od tří do deseti let zaměstnanců bezpečnostních sborů, poskytovatelů zdravotních služeb či vojáků. Minulý týden k nim přibyli také pracovníci úřadů práce nebo orgánů finanční správy.

Krizovým opatřením trvajícím po dobu nouzového stavu je též zákaz vycházek v domovech pro seniory, postižené či se zvláštním režimem pro pacienty s demencemi. Do ukončení stavu nouze platí rovněž zrušení zón placeného parkování ve městech a v obcích.

Vláda také na základě krizového zákona zakázala na konci března zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury čerpat dovolenou. Stejné krizové opatření platilo pro pracovníky ve zdravotnictví, kabinet jej ale 9. dubna zrušil.

Současný nouzový stav vládě též umožnil nařídit některým firmám přednostní zásobování ministerstev vnitra a zdravotnictví. Krizovým opatřením bylo také například poskytnutí finančního příspěvku pro osoby samostatně výdělečně činné. Kabinet též uložil po dobu trvání nouzového stavu členům zastupitelstev, aby při osobní účasti na jednání dodržovali dvoumetrový odstup a měli zakrytá ústa a nos. Zprvu dokonce vláda samosprávám nařídila, aby zastupitelstva jednala on-line a pouze o opatřeních souvisejících s pandemií koronaviru. Za nouzového stavu lze také bezplatně používat datové schránky.

Vláda nejprve v polovině března vydávala na základě nouzového stavu i opatření k omezení svobody pohybu, k uzavření velké části obchodů a zákazu nabízení služeb, k omezení provozu orgánů veřejné moci, k zákazu pořádání kulturních a sportovních akcí nebo k uzavření škol. Následně většinu přeměnila na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Změnu právního režimu kritizovala část opozice i právníků. Podle nich se tak vláda chtěla vyhnout z odpovědnosti za úhradu škod, na kterou podle krizového zákona mají nárok lidé a firmy postižení krizovými opatřeními. Kabinet to odmítl a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakovaně uvedla, že podle ní firmy nárok na odškodné za ušlý zisk nemají ani podle krizového zákona. Podle Hospodářské komory naopak firmy mají nárok na úhradu škod bez ohledu na právní základ vládních opatření.