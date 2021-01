Hamáček: Česko musí setrvat u stávajících opatření proti covidu

Praha - V Česku musí podle předsedy Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) pokračovat stávající opatření proti covidu-19. Prioritní musí být snížení tlaku na zdravotnický systém, řekl novinářům po dnešním jednání ÚKŠ. Pokračování nouzového stavu, o kterém bude ve čtvrtek hlasovat Sněmovna, považuje za nezbytné. Doufá v to, že vnitro v horizontu týdnů vypořádá připomínky k ústavní novele, která by zavedla vedle nouzového stavu i mírnější stav nebezpečí.

V úterý přibylo do statistik 9558 nových případů covidu-19. Hamáček novinářům řekl, že to je sice o 1239 méně než před týdnem, ale číslo je stále vysoké. "Naznačuje, že bychom měli být za vrcholem a epidemie klesá, ale skoro 10.000 případů denně je stále velmi vysoké číslo," uvedl. Nemocnice podle něj zůstávají pod tlakem a prioritou musí být je vyprázdnit. "Aby se mohly vrátit ke standardní péči," řekl.

Proto musí dál platit stávající opatření, která odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni protiepidemického systému PES. "Při jejich pokračování se neobejdeme bez nouzového stavu," řekl Hamáček. ANO a ČSSD by mohli jako v minulých případech při hlasování Sněmovny podpořit komunisté. Jejich předseda Vojtěch Filip po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl, že by stav nouze měl dál platit, aby mohli vojáci dál pomáhat v nemocnicích a sociálních zařízeních. "Věřím, že ve Sněmovně zvítězí zdravý rozum," řekl Hamáček. Vláda žádá dalších 30 dní nouzového stavu.

Opozice v úterý kritizovala, že Sněmovna nedostala novelu krizových předpisů, podle které by místo nouzového stavu bylo možné při pandemii využívat mírnější stav nebezpečí. Hamáček dnes na dotaz ČTK řekl, že předpis zdržela řada výhrad ostatních resortů v připomínkovém řízení. "Snažíme se to urychlit na maximum. Věřím, že v horizontu několika týdnů to bude celé hotové," uvedl. Předpis by schválila vláda a předala poslancům. Hamáček by uvítal větší vstřícnost dalších ministerstev u tak prioritní záležitosti, na připomínky ale mají právo, doplnil.

Hamáček minulý týden prezentoval návrh, podle kterého by se mohla při očkování proti covidu-19 využít částečně volební infrastruktura. "Dohodli jsme se s panem ministrem zdravotnictví (Janem Blatným, za ANO), že připravíme pilotní projekt," řekl Hamáček na dotaz ČTK. Mohl by se podle něj týkat Moravskoslezského kraje. Pro případ, že by bylo vhodné volební místnosti při očkování využít, rozpracují hasiči svůj plán až na okresní úroveň, dodal.