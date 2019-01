Praha - Předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček by otázku bezplatného stravování dětí rád probral na koaličním jednání. Novinářům to řekl před dnešním jednáním vlády. ANO i ČSSD v posledních dnech předložily rozdílné návrhy. Sociální demokraté chtějí obědy bezplatně poskytovat v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, podle ministerstva školství vedeného Robertem Plagou (ANO) by obědy zdarma mohly dostávat děti z rodin, které pobírají dětské přídavky.

Hamáček nechtěl předjímat, jak dnes návrhy na jednání kabinetu dopadnou. "My bychom uvítali koaliční jednání. Návrhy si konkurují a máme celou řadu otázek," řekl novinářům Hamáček. ČSSD má podle něj výhrady například k tomu, že by návrh ministerstva školství znamenal administrativní zátěž. "V rámci tisícovek pracovníků, kteří by posuzovali, kdo na to má a nemá nárok. Debata běží a musíme si to koaličně vyříkat," uvedl.

Vládní legislativci doporučili ministrům zaujmout k návrhu ČSSD negativní stanovisko. Předloha podle nich neupravuje způsob, jak by stát školní obědy finančně zajistil, a zřizovatelé škol by tak na ně většinou neměli peníze. Protože ČSSD předpokládá bezplatné obědy ve státních, obecních a krajských zařízeních, byla by podle vládních právníků nutná i úprava zákona o poskytování dotací soukromým školám.

Návrh ministerstva školství počítá s tím, že by obědy zdarma dostávaly děti z veřejných mateřských škol a z prvního stupně základních škol z rodin, které pobírají dětské přídavky. Příjem těchto domácností je nižší než 2,7násobek životního minima. "Náš návrh lépe cílí na potřebné děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Měl by se týkat asi 170.000 dětí," uvedl minulý týden Plaga. Obědy zdarma by podle návrhu MŠMT vyšly na 1,7 miliardy korun ročně. Sociální demokraté rozpočtové nároky vyčíslili na 5,4 miliardy korun pro školní rok od září 2020.

Oběd zdarma by mohly dostávat děti z veřejných mateřských škol a z prvního stupně základních škol z rodin, které pobírají dětské přídavky. Příjem těchto domácností je nižší než 2,7násobek životního minima. Svůj návrh školské novely představil dnes novinářům ministr školství Robert Plaga (ANO). Vládní ČSSD navrhuje plošné proplácení obědů všem dětem z mateřských škol a prvního stupně základních škol. Oba záměry by měla v pondělí projednat vláda.

"Náš návrh lépe cílí na potřebné děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Měl by se týkat asi 170.000 dětí," uvedl Plaga. Rodiče by škole pobírání přídavku doložili jednou ročně - na začátku školního roku či v době, kdy by ho začali dostávat.

Pokud by podle ministra jeho novela prošla vládou, přijal by ji Parlament a podepsal prezident, mohla by platit od roku 2020. Obědy zdarma by podle návrhu ministerstva školství vyšly na 1,7 miliardy korun ročně. "Počítáme nejenom s úhradou surovin, ale v návrhu kalkulujeme i se zvýšenými nároky na kuchařský personál a administrativní zabezpečení," řekl ministr. Dodal, že jeho resort by částku na bezplatné stravování nehledal ve svém rozpočtu a neškrtal by kvůli tomu jiné položky. Obnos bude chtít pro rok 2020 a všechny další roky do své pokladny navíc.

Na přídavek na dítě má nárok rodina s příjmem pod 2,7násobek životního minima. Příjem rodičů s jedním dítětem do šesti let tak například nesmí překročit 20.817 korun a rodičů se třemi dětmi od pěti do 12 let 32.373 korun. Samotný rodič s pětiletým potomkem nesmí mít víc než 13.176 korun, samoživitelka či samoživitel s tříletým až osmiletým dítětem pak 18.954 korun.

S nápadem na zavedení obědů do škol zdarma přišli loni vládní sociální demokraté. Navrhli novelu školského zákona s plošným proplácením obědů školákům z mateřských a z prvního stupně základních škol. Vyšlo by to ročně asi na 5,4 miliardy korun.

Nápad se zalíbil i premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Nejdřív řekl, že by stravování zdarma měly mít nejen děti z mateřinek a mladší školáci, ale i ti z druhého stupně. Později uvedl, že by podporu měli dostávat chlapci a děvčata z rodin s přídavky.

Ministerstvo školství už několik let projekt s obědy zdarma pro děti z chudých rodin má. Každý rok na něj vydává zhruba 30 milionů korun. Stravování tak má tisícovka dětí, upřesnil Plaga. Další program obědů do škol, který se platí hlavně z evropských peněz, má i ministerstvo práce. Stravu v tomto školním roce dostává asi 6000 školáků z devíti krajů.

Vláda by měla návrh ČSSD i ministerstva posoudit v pondělí. Plaga věří, že kabinet i vládní sociální demokraté podpoří jeho záměr. Poslankyně ČSSD a bývalá šéfka resortu školství Kateřina Valachová už dřív uvedla, že doufá, že pro předlohu ČSSD zvedne ruku i koaliční ANO.

Návrh poslanců ČSSD, aby stát platil stravování dětí v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, doporučilo vládě schválit bez výhrad jen ministerstvo práce a sociálních věcí. Proti se postavila ministerstva školství, financí, pro místní rozvoj i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Vyplývá to z připomínek na vládním webu. Kabinet se má návrhem zabývat v pondělí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) počátkem loňského prosince navrhoval, aby obědy zdarma dostávaly všechny děti v základních a mateřských školách. Před Vánocemi ale návrh omezil jen na děti z rodin, které na ně berou přídavky. "Celkově z žáků, když vezmeme mateřské školy a první a druhý stupeň, to je asi 1,15 milionu dětí, nám to vyšlo na deset procent," uvedl premiér v rozhovoru pro iDnes.cz.

Ministerstvo školství návrhu ČSSD vytklo mimo jiné to, že "neřeší způsob, jakým bude školní stravování finančně zajištěno". "Návrh zákona přesune úhradu za školní stravování vymezených dětí a žáků ze zákonných zástupců na zřizovatele škol, kteří s takovýmto navýšením nákladů nepočítají a většinou tyto finanční prostředky ani nebudou mít," upozornil úřad Roberta Plagy (ANO).

Podobné výhrady měla k návrhu ČSSD také ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle ní se s odhadovanými výdaji za placení obědů předškolákům a mladším školákům ve výši 5,4 miliardy korun ročně v dlouhodobém rozpočtovém výhledu nepočítá. Ministerstvo návrhu vytklo také to, že nepamatuje na starší školáky. Ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové (ANO) na návrhu vadí mimo jiné to, že se nevtahuje na děti, které chodí do škol odlišných zřizovatelů, než je stát, kraj, obec.

"Návrh je snahou o jakési centrální řešení, které se bude týkat i rodičů a dětí, které jsou na tom finančně dobře, a žádnou podporu státu v současné době nepotřebují," zdůvodnila svůj nesouhlas Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Ministerstvo zdravotnictví pod vedení Adama Vojtěcha (ANO) se k návrhu postavilo neutrálně, neboť podle něj nepředstavuje systémové řešení. Ministerstvo vnitra se k návrhu postavilo souhlasně, avšak také poukázalo na nutnost finančního zajištění. Pro stanovisko vlády by podle úřadu Jana Hamáčka (ČSSD) měly být určující postoje ministerstev školství a financí

Dosud doplácejí na obědy ve školních zařízeních rodiče předškoláků 35 korun na den, děti školáků 25 korun. Nyní pomáhá dětem od tří do 15 let z chudších rodin docházet do školních jídelen program ministerstva sociálních věcí dotovaný z evropských fondů. Ministerstvo ho vyhlašuje vždy jen na jeden rok, v tomto školním roce je do něj zapojeno devět krajů. V Česku se díky němu v tomto školním roce pravidelně stravuje ve 480 školách zhruba 6000 dětí.