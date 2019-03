Hradec Králové - Do volby předsedy ČSSD se přihlásil i pardubický sociální demokrat Jaromír Landsman. Jak se později ukázalo, do klání zasáhnout nemůže. Nesplňuje totiž podle informací ČTK podmínku délky členství v sociální demokracii, aby mohl kandidovat. Dosavadní šéf Jan Hamáček tedy bude v dnešní volbě na stranickém sjezdu v Hradci Králové jediným kandidátem.

Landsman neměl od krajských organizací ČSSD žádnou nominaci do stranického vedení. Podle informací ČTK sesbíral podporu nejméně deseti delegátů sjezdu a mohl se tak do volby přihlásit. Podmínku nejméně čtyřletého členství v sociální demokracii ale nenaplňuje. Do ČSSD Landsman vstoupil podle informací ČTK v prosinci 2017.

Delegáti sjezdu budou volit také místopředsedy. Nominace krajských organizací ČSSD do funkce prvního místopředsedy posbíral nynější řadový místopředseda Roman Onderka. Pozice není ve straně obsazena od loňského podzimu, co na ni kvůli sporům s dalšími členy vedení o směřování sociální demokracie rezignoval Jiří Zimola.

Souboj se na nynějším sjezdu může odehrát o funkce řadových místopředsedů. Na pět míst chtějí kandidovat s nominacemi krajských organizací ministryně práce Jana Maláčová, ministr zahraničí Tomáš Petříček, místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, poslanec Ondřej Veselý, ministr kultury Antonín Staněk a šéf sociálních demokratů v Libereckém kraji Jan Mečl. Podle kuloárových informací je možné, že Staněk a Mečl se nakonec o místo v nejužším stranickém vedení ucházet nebudou. Bez nominace regionálních organizací hodlá do volby vstoupit bývalá mluvčí ČSSD i vlády Lucie Orgoníková.

Na sjezdu ČSSD zněly výzvy k většímu sebevědomí

Prezident Miloš Zeman v Hradci Králové veřejně podpořil před květnovými evropskými volbami sociální demokraty. Prohlásil, že je hodlá volit. V první den volebního sjezdu ČSSD se prezident při projevu také dotkl svého doporučení sociální demokracii, aby vstoupila do vlády s hnutím ANO, zpochybnil současné nízké preference sociálních demokratů a vyzval stranu, aby nezapomínala na široký okruh voličů, který vedle zaměstnanců zahrnuje i důchodce.

Na programu dvoudenního sjezdu je volba vedení strany na další dva roky, návrh změn stanov, které mimo jiné nově nepočítají s ústředním výkonným výborem, zhodnocení vládní spolupráce s ANO či příprava voleb do Evropského parlamentu.

Předseda strany Hamáček odmítl názor, že ČSSD splnila svou historickou úlohu a je mrtvá. Podle něj se strana rozhodla správně, že do vlády s ANO loni vstoupila, a zmínil například růst platů ve veřejné sféře a minimální mzdy, zvýšení důchodů a zrušení karenční doby. Zdůraznil, že ČSSD je ve vládě s hnutím ANO jediná levicová strana. Podle něj se také od loňského podzimu ČSSD změnila, je jednotná a pracuje pro voliče. Hamáček se vyslovil pro schválení návrhu nových stanov, které ČSSD podle něho posunou do 21. století, a varoval před poraženectvím.

Sociálnědemokratické špičky na sjezdovém podiu prezentovaly konkrétní kroky ČSSD, například růst důchodu nebo zvýšení příspěvků na péči.

Dnešní vystoupení prezidenta Zemana komentovali politici z jiných stran. Například předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) označil projev za nezvykle vstřícný k ČSSD, podle předsedy ODS Petra Fialy je evidentní, že Zeman potřebuje ČSSD k podpoře své vlády. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil označil Zemanovu podporu ČSSD za paradoxní, když prezident stranu dosud poškozoval. Objevili se i názory, že Zeman zaútočil na sjezdu na liberály v sociální demokracii.