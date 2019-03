Hradec Králové - Do volby předsedy ČSSD se podle informací ČTK přihlásil i pardubický sociální demokrat Jaromír Landsman. Dosavadní šéf Jan Hamáček tedy zřejmě bude mít v dnešní volbě na stranickém sjezdu v Hradci Králové protikandidáta.

Landsman nemá od krajských organizací ČSSD žádnou nominaci do stranického vedení. Podle informací ČTK sesbíral podporu nejméně deseti delegátů sjezdu, čímž splnil podmínku pro vstup do volby. Uskuteční se dnes později odpoledne.

Delegáti sjezdu budou volit také místopředsedy. Nominace krajských organizací ČSSD do funkce prvního místopředsedy posbíral nynější řadový místopředseda Roman Onderka. Pozice není ve straně obsazena od loňského podzimu, co na ni kvůli sporům s dalšími členy vedení o směřování sociální demokracie rezignoval Jiří Zimola.

Souboj se na nynějším sjezdu může odehrát o funkce řadových místopředsedů. Na pět míst chtějí kandidovat s nominacemi krajských organizací ministryně práce Jana Maláčová, ministr zahraničí Tomáš Petříček, místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, poslanec Ondřej Veselý, ministr kultury Antonín Staněk a šéf sociálních demokratů v Libereckém kraji Jan Mečl. Podle kuloárových informací je možné, že Staněk a Mečl se nakonec o místo v nejužším stranickém vedení ucházet nebudou. Bez nominace regionálních organizací hodlá do volby vstoupit bývalá mluvčí ČSSD i vlády Lucie Orgoníková.

Ve vládě je jediná levicová strana, a to ČSSD, řekl Hamáček

Sociální demokracie se podle Hamáčka od loňského podzimu změnila, nehádá se, je jednotná a pracuje pro voliče. Ve vládě s hnutím ANO je levicová strana pouze jedna, a to sociální demokracie, řekl dnes vicepremiér Hamáček delegátům volebního sjezdu ČSSD, na němž zřejmě obhájí pozici v čele strany.

Sociální demokracie se podle Hamáčka rozhodla správně, že do vlády s ANO loni vstoupila. Zmínil například růst platů ve veřejné sféře a minimální mzdy, zvýšení důchodů a zrušení karenční doby. "Úspěchy se podařilo dosáhnout za krátkou dobu," uvedl.

Hamáček odmítl názory, že ČSSD splnila svou historickou úlohu a je mrtvá. "To prostě není pravda. Za 140 let jsme přežili horší věci než prohrané volby," řekl.

Hamáček se také vyslovil pro schválení návrhu nových, které ČSSD podle něho posunou do 21. století, a varoval před poraženectvím. "Pokud budeme jednotní a budeme si věřit, šanci máme," řekl. V posledních volbách do Sněmovny ČSSD získala necelých 7,3 procenta hlasů. Nyní přisuzují výzkumné agentury sociální demokracii případný zisk hlasů zhruba od pěti do 12 procent.

Po Hamáčkově projevu přicházeli na sjezdové podium sociálnědemokratické špičky a prezentovali konkrétní kroky ČSSD. Například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová mluvila o zrušení karenční doby, místopředseda Roman Onderka o růstu důchodu, předseda sociálnědemokratických senátorů Petr Vícha o zvýšení příspěvků na péči a jeho sněmovní protějšek Jan Chvojka o růstu minimální mzdy.

Řečníci přinášeli na podium oranžové bedny a nápisy o splněných nebo plněných bodech programu a skládali z nich domeček. Dění sledoval i prezident Miloš Zeman, který před delegáty před tím rovněž vystoupil.