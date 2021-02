Hamáček: Boj proti koronaviru je v ČR předmětem politického boje

Praha - Nikde není právní rámec boje proti koronavirové epidemii předmětem tak tvrdého politického boje, jako v České republice. Na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády to řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) opozice nedává konkrétní návrhy řešení. Uvedl také, že vláda v prosinci rozvolnila některá opatření i proto, že opozice žádala otevření obchodů. Byla to podle něj chyba.

"Jsme do jisté míry unikátní země, protože pokud se podíváme kolem sebe, tak nikde není epidemie nebo minimálně právní rámec boje proti epidemii předmětem tak tvrdého politického boje jako v České republice," řekl Hamáček.

"Opozice se tváří, že chce spolupracovat, ale když má podpořit naše aktivity, tak to nedělá," uvedl Babiš. "Teoreticky něco navrhovat a stále něco kritizovat, to je samozřejmě jiná věc než dělat rozhodnutí," dodal. V poslední době podle premiéra nastalo určité sblížení, ale hlavně s hejtmany. Babiš zkritizoval také Senát za to, že do Sněmovny vrátil návrh na příspěvek lidem v karanténě nebo vládní novelu, která by zavedla až třímilionovou sankci pro podnikatele a firmy za porušování protikoronavirových restrikcí.