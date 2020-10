Hamáček: Bez otevření škol 1. září by nebyl problém s covidem

Žáci s rouškami na obličejích stupují 10. září 2020 do budovy Základní školy Josefa Hory v Třešti na Jihlavsku. Ve stejný den v celé republice začala platit povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov včetně firem.

Žáci s rouškami na obličejích stupují 10. září 2020 do budovy Základní školy Josefa Hory v Třešti na Jihlavsku. Ve stejný den v celé republice začala platit povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov včetně firem. ČTK/Pavlíček Luboš

Praha - Současné problémy s covidem by nebyly, kdyby se 1. září neotevřely školy. Ukazuje se, že školy byly silným zdrojem šíření nákazy. Kdyby k tomu datu nastal takzvaný lockdown, nový typ koronaviru by zmizel. V dnešním diskusním pořadu Partie na TV Prima a CNN Prima News to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Kombinace posledních vládou zvolených opatření, pokud je lidé budou dodržovat, by podle něj mohla snížit takzvané reprodukční číslo šíření nákazy o 30 až 40 procent, což by podle Hamáčka mělo v první fázi stačit. Reprodukční číslo, které popisuje průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podle informací z pátku mírně kleslo z víkendových 1,5 na současných 1,4.

Klíčovým momentem bude podle Hamáčka konec příštího týdne, středa až pátek, kdy se uvidí, zda čísla mají tendenci klesat, či nikoli. "Ta situace je složitá, nicméně před jakýmkoli dalším rozhodnutím je třeba pět šest dní počkat," míní Hamáček. Pokud by zvolená taktika nezabrala, pak podle něj vládě mnoho možností nezbývá. "Tam je prostě jenom nějaká forma lockdownu (uzavření ekonomiky)," shrnul.

Podle Hamáčka se ukázalo, že silným zdrojem šíření viru byly školy. "Kdybychom 1. září tu republiku zavřeli, tak dneska žádný virus neřešíme, protože by po 14 dnech totálního lockdownu zmizel," prohlásil Hamáček. Nikdo však podle něj neměl k 1. září taková data ani odvahu, aby něco takového udělal. Otevření prvního stupně základních škol od začátku listopadu bude podle jeho soukromého názoru velmi složité.