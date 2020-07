Hamáček apeluje na dobrovolné nošení roušek

Praha - Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) apeloval na lidi, aby bez ohledu na nařízení ministerstva zdravotnictví dobrovolně nosili ve vnitřních prostorách a v hromadné dopravě roušky. Podle něj je to účinné opatření proti šíření koronaviru. Vývoj epidemie v posledních dnech označil za alarmující. Zároveň uvedl, že vláda nechce opakovat jarní vypnutí ekonomiky.

"Já bych chtěl požádat občany, aby nečekali na to, až jim ministerstvo něco nařídí, ale aby v případě, že se pohybují v uzavřených prostorech, v městské hromadné dopravě, v budovách, aby používali roušky," řekl Hamáček. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce v pátek rozhodnout, zda od pondělí nařídí nová plošná opatření proti šíření koronaviru.

Podle Hamáčka se už jednou používání roušek osvědčilo. "Je to to nejjednodušší, co můžeme udělat, a je to cesta, jak zabránit škodám, které tu byly na jaře," řekl. Lidé podle něj nemusí čekat na nařízení vlády a mohou se sami přičinit o to, aby omezili riziko dalšího šíření epidemie.

"Čísla nakažených s nemocí covid, která přicházejí v dnešních dnech, jsou alarmující. Ukazuje se, že situace se pozvolna zhoršuje," uvedl Hamáček. Situaci podle něj ale lze zvládat standardními prostředky, které jsou v kompetenci ministerstva zdravotnictví.

Zdůraznil, že vláda nechce opakovat plošná opatření z jara, kdy v reakci na epidemii do velké míry zastavila ekonomický život v zemi. "Máme zkušenost z jarních měsíců, víme, jaké obrovské náklady stálo Českou republiku plošné vypínání ekonomiky. Nikdo z nás nechce, aby se to opakovalo. Je potřeba nastavit opatření tak, aby byla cílená, aby byla účinná, abychom nebyli nuceni opakovat tu jarní zkušenost," řekl.

Ve středu přibylo v Česku 247 prokázaných případů nemoci covid-19. To je o 36 více než v úterý a zároveň nejvíc od konce června. Od začátku epidemie se novým koronavirem v Česku nakazilo 14.570 lidí, z nichž se více než tři pětiny uzdravily. V souvislosti s koronavirem zemřelo 364 lidí. Aktuálně nemocných tak je 5062, což je nejvíc od začátku epidemie.