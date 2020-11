Halo zachránilo Grosjeanovi život, prohlásil šéf formule 1 Brawn

Sáchir (Bahrajn) - Výkonný ředitel formule 1 Ross Brawn je přesvědčený, že Romainu Grosjeanovi při dnešní hrozivé nehodě zachránil život kritizovaný bezpečnostní rám kolem kokpitu, takzvané halo. Nepříjemně ho však překvapilo selhání kovových svodidel na okruhu v Sáchiru.

Fotogalerie

Pilot Haasu narazil do bariéry v prvním kole po kolizi s Daniilem Kvjatem z Alpha Tauri. Jeho vůz explodoval, začal hořet, rozlomil se a kokpit se zarazil do svodidel. "Vyděsil mě požár, vyděsilo mě rozlomení bariéry, ale můžeme být spokojení s bezpečností vozu," řekl Brawn v rozhovoru pro Sky Sports.

Dodal, že případ bude vedení formule vyšetřovat. A také, že čtyřiatřicetiletému Grosjeanovi, který z hořícího vozu vyskočil zhruba po půlminutě a podle prvních zpráv vyvázl jen s lehkými popáleninami, zachránilo život tzv. halo. Jeho zavedení se přitom setkalo s velkou nevolí.

"Takovou nehodu jsme velmi dlouho neviděli. Ale většinou, když selže bariéra, tak to končí fatálně. Dnes Romaina zachránilo halo," dodal. "Jeho zavedení provázela kontroverze, ale už o něm nikdo nemůže pochybovat. Klobouk dolů před všemi, kteří bojovali za jeho zavedení," dodal.

Podobně nehodu viděl i sedminásobný mistr světa a vítěz dnešního závodu Lewis Hamilton. "Bylo to naprosto šokující pohled. Když si sedám do auta, tak vím, že riskuji, a nebezpečnost respektuji," uvedl pilot Mercedesu, který se k nehodě vyjádřil už během hodinu a půl dlouhého přerušení závodu.

"Napsal jsem o tom, protože to bylo strašidelné, jak vypadalo auto, kokpit. Nevím, jaké měl přetížení, ale jsem rád, že halo zafungovalo," přidal Hamilton. "Mohlo to dopadnout mnohem hůř a to, že z nehody odešel po svých, ukazuje, že vedení formule a Mezinárodní automobilové federace odvedlo dobrou práci," prohlásil.