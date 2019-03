Miami - Rumunskou tenistku Simonu Halepovou dělí na turnaji v Miami jedna výhra od návratu do čela světového žebříčku. Druhá nasazená hráčka porazila v dnešním čtvrtfinále 6:4, 7:5 Číňanku Wang Čchiang a po úterním vyřazení Petry Kvitové jí k posunu na první místo pořadí WTA stačí postup do finále.

V semifinále Halepová stoprocentně narazí na soupeřku z Česka. Střetne se totiž s vítězkou čtvrtfinále mezi Karolínou Plíškovou a Markétou Vondroušovou, jež začnou hrát nejdříve o půlnoci středoevropského času.

Sedmadvacetiletá Halepová v dnešním utkání předvedla velký obrat ve druhém setu, v němž prohrávala už 1:5. Rumunská favoritka odvrátila tři setboly a sama proměnila první mečbol po 89 minutách hry.

"Pokud budu předvádět svůj nejlepší tenis, budu mít velkou šanci stát se zase světovou jedničkou. Teď na to ale nemyslím, chci jen najít svůj rytmus a hrát, co nejlépe to půjde," řekla Halepová.

Rodačka z Constanty byla v čele žebříčku 64 týdnů do letošního ledna, kdy ji po vítězství ve finále Australian Open nad Kvitovou sesadila Naomi Ósakaová. Japonka dala v Miami svým konkurentkám šanci vyřazením už ve 3. kole, a protože na potřebný postup do finále nedosáhla ani aktuální světová dvojka Kvitová, je Halepová krok od návratu na trůn.

Pojedenácté v kariéře postoupil do čtvrtfinále v Miami slavný Švýcar Roger Federer. Trojnásobný vítěz turnaje v utkání 4. kola, jež se kvůli dešti nestihlo odehrát v úterý, porazil hladce za 6:2 minut 6:4, 6:2 Rusa Daniila Medveděva. O semifinále se turnajová čtyřka utká s Jihoafričanem Kevinem Andersonem.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,314.875 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo:

Bautista (22-Šp.) - Djokovič (1-Srb.) 1:6, 7:5, 6:3, Federer (4-Švýc.) - Medveděv (13-Rus.) 6:4, 6:2, Shapovalov (20-Kan.) - Tsitsipas (8-Řec.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), Tiafoe (28-USA) - Goffin (18-Belg.) 7:5, 7:6 (8:6).

Ženy (dotace 9,035.428 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bartyová (12-Austr.) - Kvitová (3-ČR) 7:6 (8:6), 3:6, 6:2, Halepová (2-Rum.) - Wang Čchiang (18-Čína) 6:4, 7:5.

Čtyřhra - 2. kolo:

Mertensová, Sabalenková (Belg./Běl.) - Sie Šu-wej,

