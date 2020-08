Halepová vyhrála Prague Open, čtyřhru ovládly Češky

Praha - Světová dvojka Simona Halepová vyhrála turnaj WTA v Praze, který byl do kalendáře zařazen mimořádně po koronavirové pauze. Rumunská tenistka ve finále Prague Open porazila 6:2 a 7:5 Belgičanku Elise Mertensovou, jež byla na antuce ve Stromovce třetí nasazenou. Lucie Hradecká a Kristýna Plíšková vyhrály hned první společný turnaj WTA.

Favorizovaná dvojnásobná grandslamová vítězka prohrávala 0:2, ale pak získala sedm her za sebou. Tím zvítězila v prvním setu a ve druhé sadě vedla 1:0 s brejkem. Semifinálová přemožitelka Kristýny Plíškové Mertensová ve druhé sadě zrychlila a zpřesnila hru. Po sérii brejků vyrovnala z 2:4 na 4:4, ale pak v jedenácté hře znovu ztratila servis a Halepová zápas dopodávala.

Halepová ocenila výkon světové třiadvacítky Mertensové. "Druhý set byl těžší, ale ustála jsem to a díky tomu jsem vyhrála," řekla České televizi.

Pražský turnaj přivítala jako možnost se rozehrát po několikaměsíční zápasové pauze. "Jsem ráda, že jsem zpátky na kurtu. Věděla jsem, že nebudu hrát svůj nejlepší tenis. Ale byl to krásný týden a možná se příští rok do Prahy vrátím," uvedla rumunská hvězda.

Nad jejím dalším programem se vznáší otazník. Stále se nerozhodla, zda se v současné situaci zúčastní grandslamového US Open v New Yorku. "Rozhodnu se v pondělí. Teď si chci vychutnat tohle vítězství," poznamenala Halepová.

Osmadvacetiletá Rumunka získala 21. titul v kariéře a posunula se v této statistice na páté místo mezi aktivními hráčkami. Před ní je Petra Kvitová s 27 tituly. Nasazená jednička vyhrála podnik WTA v Praze naposledy před pěti lety, kdy Karolína Plíšková uspěla při obvyklém jarním turnaji.

Hradecká a Kristýna Plíšková vyhrály v Praze čtyřhru

Ve finále čtyřhry na mimořádném turnaji Prague Open dnes porazily dvakrát 6:2 rumunský pár Monica Niculescuová, Raluca Olaruová. Zkušená Hradecká získala už 24. titul na elitním ženském okruhu, Plíšková zvedla deblovou trofej nad hlavu popáté.

Obě vytáhlé hráčky se daly dohromady těsně před turnajem na antukových kurtech ve Stromovce a vedly si skvěle. Na cestě do finále ztratily druhé nasazené hráčky jen jeden set a dnes nedaly rumunským soupeřkám šanci.

Razantní hrou na servisu i na returnu jim za 68 minut povolily jen čtyři hry. "Myslím, že to finále se nám povedlo. Moc špatných míčů tam nebylo. Myslím, že to nejde líp. Hrát poprvé spolu a hned mít titul, kor tady v Praze," radovala se pro Českou televizi Plíšková.

V závěru turnaje, v němž to dotáhla i do semifinále dvouhry, se potýkala s bolestí zad a třísla. "Já se cítím už tři dny tak nějak stejně. Není to ani lepší ani horší. Spíš malinko horší, takže jsem ráda, že jsem to mohla odehrát. Myslím, že mě teď čekají alespoň dva dny odpočinku, tak na to se těším," komentovala svůj zdravotní stav.

Rumunky si stěžovaly na únavu po sobotním semifinále proti nasazeným jedničkám Kateřině Siniakové a Barboře Krejčíkové. Tento zápas české tenistky sledovaly a našly recept na své finálové soupeřky. "Myslím, že jsme se trochu ponaučily z toho, jak holky včera hrály. Věděly jsme, že když budeme hrát aktivně a půjdeme do každého míče, tak bychom to měly vyhrát. Od začátku do konce jsme se toho držely," pochvalovala si Hradecká.

Fanouškům českého páru možná trochu zatrnulo, když za stavu 6:2 a 4:2 špatně došlápla a byly patrné problémy s levou nohou. "Trošičku jsem si tam blbě stoupla na to moje operované koleno, jsem na to malinko opatrnější. Ale dobrý. Dala jsem si dřep a dobrý," poznamenala k tomu.

Hradecká v Praze zopakovala triumf z roku 2008, kdy ještě na Štvanici ovládla společně s Andreou Hlaváčkovou předchůdce pravidelného jarního turnaje WTA v areálu Sparty.

Tentokrát prožila s dalšími finalistkami mimořádný slavnostní ceremoniál s dodržováním bezpečnostních pravidel kvůli koronaviru. Tradiční květiny nedostaly hráčky jako kytici do ruky, ale předávající jim nastrkaly růže do výpletu raket. Trofej, s níž je spojená prémie 9000 dolarů (takřka 200.000 korun), si vzaly ze stolu samy.

Tenisový turnaj žen Prague Open okruhu WTA

(antuka, dotace 225.500 dolarů):

Dvouhra - finále:

Halepová (1-Rum.) - Mertensová (3-Belg.) 6:2, 7:5.

Čtyřhra - finále:

Hradecká, Kristýna Plíšková (2-ČR) - Niculescuová, Olaruová (4-Rum.) 6:2, 6:2.