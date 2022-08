Halepová vyhrála potřetí turnaj v Torontu, Carreňo získal titul v Montrealu

Toronto/Montreal - Rumunská tenistka Simona Halepová vyhrála potřetí v kariéře turnaj v Torontu. Bývalá světová jednička porazila v dnešním finále 6:3, 2:6, 6:3 Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, semifinálovou přemožitelku Karolíny Plíškové.

Třicetiletá Halepová si připsala druhé turnajové vítězství v sezoně a 24. v kariéře. Na turnajích kategorie 1000, druhé nejvyšší po grandslamech, získala devátý titul. Už díky postupu do finále si zajistila před blížícím se US Open po roce návrat do první desítky světového žebříčku, v němž jí nyní patřilo 15. místo.

Šestadvacetiletou Haddadovou Maiaovou, jež letos v červnu vyhrála na trávě v Nottinghamu a Birminghamu své dva první turnaje, dělil jeden set od největšího triumfu kariéry. Na cestě do finále před Plíškovou vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska či olympijskou vítězku Belindu Bencicovou ze Švýcarska, na Halepovou už ale nestačila a prohrála za dvě a čtvrt hodiny.

Carreňo získal v Montrealu první titul z turnajů Masters

Španělský tenista Pablo Carreňo porazil ve finále v Montrealu 3:6, 6:3, 6:3 Poláka Huberta Hurkacze a ve 31 letech získal první titul z turnajů série Masters. Třiadvacátý hráč světového žebříčku se stal prvním nenasazeným vítězem prestižního kanadského turnaje od triumfu Argentince Guillerma Caňase před 20 lety.

Carreňo se dva týdny před startem US Open radoval ze sedmého titulu v kariéře a prvního od loňského července, kdy vyhrál na antuce v Hamburku.

Světová desítka Hurkacz nenaplnil roli papírového favorita a specialisty na finálové duely. Dnešní porážka v rozhodujícím souboji byla jeho první v kariéře na ATP Tour - rodák z Vratislavi vyhrál všech předchozích pět finále včetně loňských Met, kde porazil v duelu o titul Carreňa.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Montrealu

(tvrdý povrch, dotace 5,926.545 dolarů):

Dvouhra - finále:

Carreňo (Šp.) - Hurkacz (8-Pol.) 3:6, 6:3, 6:3.

Turnaj žen v Torontu

(tvrdý povrch, dotace 2,527.250 dolarů):

Dvouhra - finále:

Halepová (15-Rum.) - Haddadová Maiaová (Braz.) 6:3, 2:6, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Pegulaová, Gauffová (3-USA) - Melicharová-Martinezová, Perezová (USA/Austr.) 6:4, 6:7 (5:7), 10:5.