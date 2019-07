Halepová si splnila přání a členství v All England Clubu si užije

Londýn - Na začátku Wimbledonu vykládala Simona Halepová v šatně, že touží stát se členkou slavného All England Clubu. Po čtrnácti dnech a sedmi výhrách se dočkala. Coby vítězka travnatého grandslamu získala rumunská tenistka automaticky doživotní členství v klubu na adrese SW19.

Halepová ztratila cestou za wimbledonským triumfem jen set a především udivila dominantní výhrou ve finále nad Američankou Serenou Williamsovou. Sedminásobné šampionce turnaje povolila za necelou hodinu v každém setu dvě hry.

"Moc jsem tady chtěla vyhrát. Na začátku jsem říkala lidem v šatně, že tady chci být členkou a teď je to skutečností," radovala se Halepová. Těšila se, že si do Wimbledonu zajede na večeři či si zahrát, kdy se jí bude chtít. "Určitě to využiju, protože si tady zahraju bez tlaku, že musím vyhrát a že mě čeká další zápas."

Přání splnila také své matce. Když hrála tenis v deseti letech, matka Tania jí říkala, že sní o tom, jak jednou Wimbledon vyhraje. "Když jsme se po finále objaly a políbily se, ani nic neříkala, protože byla dojatá a v slzách," uvedla Halepová.

Před zápasem o titul byla nervózní. "Od žaludku mi nebylo nejlépe, ale řekla jsem si, že teď není čas na emoce a šla hrát co nejlépe," řekla sedmadvacetiletá loňská vítězka Roland Garros a její výkon byl od prvního do posledního míče parádní. "Jsem si jistá, že to byl nejlepší zápas kariéry. Ráda bych na něj navázala."

Williamsovou porazila v předchozích vzájemných zápasech jen jednou z deseti soubojů. Proto zkusila k zápasu přistoupit jinak. "Bývala jsem zastrašená, ale teď jsem šla hrát grandslamové finále a soustředila se pouze na sebe," řekla.

Stala se první rumunskou šampionkou dvouhry ve Wimbledonu. Vylepšila výkon slavného krajana Ilieho Nastaseho, který zde prohrál dvakrát ve finále.

Od loňského úspěchu na pařížské antuce věří, že může grandslamové turnaje vyhrávat. "Když to jednou dokážete, začnete si věřit a víte, jak na to. Přijde vám to trošku snazší, i když to není nikdy jednoduché, ale máte ten dojem," řekla.

Z Londýna nebude spěchat. Těšila se na nedělní večeři šampionů, teprve potom vyrazí domů, kde čeká podobnou oslavu jako po titulu z Paříže. "Roland Garros je u nás doma možná víc známé, ale Wimbledon je všude vnímán jako něco výjimečného. Tady se tenis narodil, je to prestižní turnaj a ani nedokážu popsat, jak jsem nadšená," prohlásila.