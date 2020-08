Halepová se restartu obávala, ale v Praze cítila bezpečí

Praha - Druhá hráčka světového žebříčku Simona Halepová se restartu tenisového kolotoče po koronavirové pauze obávala, protože pandemie nemoci covid-19 stále není zažehána. V Praze, kde dnes vyhrála mimořádný turnaj WTA, se ale vzhledem ke všem opatřením cítila bezpečně. Ani pro ni však nebylo snadné přísná pravidla dodržovat.

Dvojnásobná grandslamová šampionka měla původně hrát už minulý týden v Palermu, ale z tamního turnaje se kvůli komplikacím způsobeným koronavirem na poslední chvíli odhlásila. Naštvala tím italské organizátory.

Do Prahy rumunská hvězda dorazila a získala větší důvěru k pořádání mezinárodních tenisových turnajů v této nejisté době. "Na začátku jsem se trochu bála. Cítila jsem se ale velmi bezpečně, protože všichni respektovali všechna pravidla a omezení. Jestli lidé budou schopni organizovat turnaje jako tenhle týden, tak je pro nás velká šance znovu hrát," řekla ve videokonferenci.

Panoval úplně jiný režim než na běžných turnajích. Tenistky i všichni další aktéři byli pravidelně testováni. Kromě zápasů, tréninků, cvičení a stravování byla povinnost nosit roušky a nedoporučovalo se chodit mimo vymezené prostory, tedy tenisový areál a hotel. "Je to velmi odlišné a musíme se tomu přizpůsobit. Je to trochu stresující, ale to, že všichni byli těchto deset dní v pohodě, je důkazem, že to všichni dělali dobře. Chtěla bych všem poděkovat, protože všichni tady tvrdě pracovali," ocenila Halepová.

Ve finále proti Belgičance Elise Mertensové se jí líbilo, jak po prvních dvou ztracených hrách dokázala přizpůsobit svou hru a najít protizbraň. Bylo z toho sedm vyhraných gamů za sebou. Ve druhé sadě vedla 4:2, ale o náskok pak přišla. "Byla jsem mrtvá. Byla jsem hodně unavená a nepohybovala jsem se dobře," prohlásila.

Podepsalo se na ní vypětí prvního turnajového týdne po dlouhé pauze. "Je velmi těžké se dostat zpět do zápasového rytmu. A k tomu ty emoce na kurtu a přísné regule. Nebylo jednoduché všechna pravidla deset dní dodržovat. Ale musím to brát i pozitivně. Dokázala jsem tento turnaj vyhrát, což pro mě hodně znamená," svěřila se bývalá světová jednička.

Určitě plánuje hrát evropské turnaje na antuce včetně grandslamového Roland Garros, ale zatím nemá jasno, zda vyrazí do zámoří. Konečné rozhodnutí o (ne)účasti na US Open plánuje oznámit v pondělí.