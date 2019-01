Melbourne - Světová tenisová jednička Simona Halepová musela i v druhém utkání na Australian Open bojovat tři sety. Sofii Keninovou ze Spojených států amerických zdolala favorizovaná Rumunka 6:3, 6:7, 6:4 a ve třetím kole ji čeká atraktivní duel s další Američankou Venus Williamsovou.

Loňská finalistka Halepová v prvním kole porazila Estonku Kaiu Kanepiovou 6:7, 6:4, 6:2 a připsala si první vítězství od loňského srpna. Také dnes se Rumunka na postup nadřela - s Keninovou prohrávala v rozhodující sadě 2:4, pak ale získala čtyři gamy za sebou a po dvou hodinách a 31 minutách se mohla radovat.

"Vůbec netuším, jak jsem dneska vyhrála. Těžko se vysvětluje, co se na kurtu dělo," uvedla Halepová, jež loni v Melbourne prošla do finále poté, co v třetím kole a semifinále odvrátila mečboly. V zápase o titul podlehla Dánce Caroline Wozniacké.

Sedminásobná grandslamová vítězka Venus Williamsová prošla do třetího kola po výhře 6:3, 4:6, 6:0 nad Alizé Cornetovou z Francie. V osmifinále se buď ona, nebo Halepová může střetnout se Serenou Williamsovou, která dnes potřebovala jen 70 minut na postup přes Kanaďanku Eugenii Bouchardovou. Sedmatřicetiletá hvězda, jež v Austrálii usiluje o 24. grandslamový titul, se po výhře 6:2, 6:2 utká v příštím kole s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou.

V mužské dvouhře znamenalo druhé kolo konečnou už pro třetího hráče Top 10. Po Kevinu Andersonovi a Johnu Isnerovi dnes vypadl i sedmý nasazený Dominic Thiem. Zdravotně indisponovaný Rakušan vzdal devatenáctiletému Australanovi Alexei Popyrinovi za stavu 5:7, 4:6, 0:2.

Šampion Australian Open z roku 2014 Stan Wawrinka ze Švýcarska prohrál v tie-breakové bitvě s Milosem Raonicem. Kanaďan si pomohl 39 esy a po čtyřech hodinách zvítězil 6:7, 7:6, 7:6 a 7:6.