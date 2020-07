Halepová bude hrát na úvodním turnaji po restartu WTA v Palermu

Palermo (Itálie) - Rumunská tenistka Simona Halepová vstoupí do obnovené sezony WTA Tour po koronavirové pauze hned na prvním turnaji v Palermu. Bývalá světová jednička svůj start v Itálii, kde se bude hrát od 3. srpna, potvrdila ve vzkazu na sociálních sítích.

Dvojnásobná grandslamová šampionka naposledy hrála ve finále březnového turnaje v Dubaji, kde zvítězila nad Jelenou Rybakinovou a získala první letošní a celkově 20. titul. Poté byla sezona přerušena a řada turnajů musela být bez náhrady zrušena. Mezi nimi i Wimbledon, kde měla Halepová obhajoval loňský triumf.

Po úvodním turnaji v Palermu by se měly tenistky přesunout do USA, kde je v plánu od 22. srpna turnaj Masters, který ale bude místo tradičního Cincinnati hostit newyorský areál ve Flushing Meadows. Po něm má následovat US Open. O startu v USA se Halepová zatím nerozhodla.