Hakimí je nejrychlejší frajer, kterého jsem zažil, řekl Bořil

Praha - Obránce Ašraf Hakimí dvěma góly z brejku rozhodl o výhře fotbalistů Borussie Dortmund ve druhém zápase základní skupiny Ligu mistrů na hřišti pražské Slavie. Podle beka červenobílých Jana Bořila to je nejrychlejší hráč, kterého kdy zažil. Osmadvacetiletá opora Pražanů si připadala, jako kdyby proti němu dvacetiletý marocký reprezentant jezdil na motorce.

"On je asi nejrychlejší frajer, kterého jsem proti nám zažil. Možná v Anglii je Sterling rychlejší. Takhle rychlého frajera jsem nezažil. Myslel jsem, že proti němu stojím a on jede na dvanáctistovce. Těžko ho chytat. Dal nám dva góly, i když po našich chybách. Kdybychom dali góly, vypadalo by to jinak," řekl novinářům Bořil.

Slavia podle něj doplatila na špatnou koncovku. "Je to jenom o těch šancích. Hrálo by se nám jinak, kdybychom je proměnili. Atmosféra by strhla nás i fanoušky. Je to škoda. Nemáme se za co stydět. Hráli jsme dobře. Borussia je zkušený tým a jakmile jsme to otevřeli, oni to proměnili," uvedl reprezentační zadák.

Podobné zápasy jsou podle Bořila o zkušenostech. "Po dlouhé době jsme v Lize mistrů. Narazili jsme na nejlepší možné celky. Pro nás je to největší zkušenost a jedině dobře, že si to s nimi můžeme vyzkoušet. Jak jsme si ukázali, dá se s nimi hrát. Je jasné, že jsou o level jinde, že jsou někteří hráči extrémně rychlí. I tak jsme si ale vytvořili gólovky. Pro nás jedině špatně, že jsme je neproměnili," prohlásil Bořil.

Za tři týdny přivítají slávisté v Edenu Barcelonu. "Už jsme si ukázali, že se dá hrát se Sevillou, kterou jsme doma porazili, i když se štěstím. Barcelona hraje podobným stylem, ale zase jiným než Borussie. Připravíme se na to a doufám, že budeme bodovat," konstatoval rodák z Nymburka.