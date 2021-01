Hainesová: USA by měly zaujmout agresivní postoj vůči Číně

Washington - Spojené státy by měly zaujmout důrazný postoj vůči hrozbě, kterou představuje dnešní útočná a asertivní Čína. V americkém Senátu to dnes prohlásila kandidátka nastupujícího prezidenta Joea Bidena na ředitelku tajných služeb (DNI) Avril Hainesová. Domnívá se rovněž, že se Teherán zřejmě nedokáže rychle vrátit k dodržování podmínek jaderné dohody z roku 2015. Pokud by tak však učinil, zvážily by přistoupení ke smlouvě i Spojené státy.

Hainesová řekla výboru pro zpravodajské služby, že jednou z jejích priorit je obnovení sebevědomí amerických tajných služeb, které odcházející prezident Donald Trump často napadal. Zároveň uvedla, že větší množství prostředků nasměruje na velmocenský souboj s Čínou.

"Náš přístup k Číně se musí vyvíjet a srovnat se se skutečností zvláště asertivní a agresivní Číny, které jsme v dnešní době svědky," řekla bývalá zástupkyně šéfa Ústřední zpravodajské služby (CIA) a někdejší poradkyně Bílého domu. "Jistým způsobem podporuji agresivní postoj, abychom se vypořádali s výzvou, které čelíme," dodala.

Hainesová rovněž senátorům řekla, že americké zpravodajské služby stále nevyřešily, jakým způsobem odradit nepřátelské aktéry od kybernetických útoků a jak si s podobnými hrozbami celkově do budoucna poradit. Biden chce však podle ní najít způsob, jak potrestat ty, kteří stojí za masivním útokem z minulého roku, který zasáhl nejen řadu ministerstev a dalších vládních agentur. Podle expertů byl zřejmě největším v americké historii a stálo za ním pravděpodobně Rusko, které to však popírá.

Kandidátka se podle Reuters rovněž snažila postavit do kontrastu s odcházející administrativou Donalda Trumpa, která několikrát čelila obviněním z toho, že se snaží práci tajných služeb podřídit politickým cílům. "Ředitelka tajných služeb se nikdy nesmí bát říkat pravdu těm u moci, dokonce i tehdy, a hlavně tehdy, kdy by to mohlo být nevhodné nebo těžké," řekla.

Potvrzení Hainesové do funkce, která vznikla v reakci na teroristické útoky z 11. září 2001 v New Yorku, bude podle pozorovatelů pravděpodobně rychlé. Někteří lidé však Hainesovou kritizují kvůli tomu, že byla vysokou činitelku CIA v době, kdy se rozvědka snažila obhájit používání tvrdých výslechových metod, včetně takzvaného waterboardingu. "Domnívám se, že je waterboarding podle zákona mučením," řekla dnes Hainesová, zřejmě ve snaze předem čelit tomuto typu kritiky.