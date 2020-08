Hadí lázně zůstávají památkou, rozhodl soud

Praha - Hadí lázně v Teplicích zůstávají kulturní památkou. Městský soud v Praze v pondělí zamítl žalobu majitele proti rozhodnutí ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), kterým potvrdil, že památková ochrana lázní bude pokračovat. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová. Proti rozsudku může společnost Treinvest, která lázně vlastní, ještě podat kasační stížnost, o níž by pak rozhodoval Nejvyšší správní soud.

Zaorálek definitivně potvrdil památkovou ochranu Hadích lázní letos v únoru. Znovu tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Antonína Staňka, který loni krátce před svým odchodem z funkce odňal chátrající klasicistní stavbě v památkové zóně lázeňského města status kulturní památky. Podle některých médií tak vyšel vstříc majiteli lázní Jaroslavu Třešňákovi, který patřil mezi největší sponzory druhé prezidentské kampaně Miloše Zemana, jinak také největšího Staňkova zastánce na politické scéně.

Třešňák měl původně v plánu objekt opravit a provozovat v něm lázně. Návrhy na rekonstrukci však odmítli památkáři, protože podle nich spočívají v praktickém zbourání budovy a stavbě nové.

Třešňák nabídl budovu městu za 18 milionů korun. Zastupitelé schválili loni v prosinci záměr koupě objektu za cenu podle znaleckého posudku, a to za 6,8 milionu korun. "Lázně chceme zachránit, nyní je míček na straně pana Třešňáka, který je před lety koupil za pět milionů korun," řekl tehdy primátor Hynek Hanza (ODS). "Oficiálně od té doby s námi nejednal, jinak ale uvedl, že to prodat nechce, nic s ní však nedělá," řekl dnes ČTK Hanza.

Třešňák měl už návrh, jak stavbu opravit, odmítli ho ale památkáři. "Pravda je asi někde uprostřed. Je to stavba jednoúčelová a udělat z ní něco při zachování všech požadavků památkářů je složité. To, že stavba zůstává kulturní památkou, bohužel nejspíš znamená, že její osud je zpečetěn a památková ochrana ji dovede do trosek," uvedl Hanza.

Staňkovo rozhodnutí sejmout lázním památkovou ochranu přezkoumal Zaorálek brzy po svém nástupu do funkce loni na podzim a rozhodl jim ochranu vrátit. Proti němu se majitel lázní odvolal. Proti rozhodnutí ministra jako druhoinstančního orgánu se odvolat nelze, majitel pak podal žalobu.

Soud nyní podle mluvčí odmítl žalobní námitky, a naopak se ztotožnil s argumentací ministra kultury a dal mu zejména za pravdu v tom, že památková zóna, kde se Hadí lázně nachází, k dostatečné ochraně památkových hodnot tohoto objektu nestačí. Zároveň v tomto případě nejsou ve smyslu památkového zákona splněny mimořádně závažné důvody pro zrušení prohlášení Hadích lázní za kulturní památku, uvedla Lagronová.

Náklady na celkové opravy Hadích lázní město odhadlo na zhruba 20 milionů korun. Klasicistní budova byla kulturní památkou od roku 1958, svému původnímu účelu přestala po několika přestavbách sloužit na přelomu tisíciletí.