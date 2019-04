Praha - Trenér hokejové reprezentace do 18 let Alois Hadamczik zúžil nominaci na nadcházející mistrovství světa ve Švédsku, na kterém se Češi budou snažit po pěti letech vrátit mezi medailisty. V aktuálně pětadvacetičlenném kádru, z něhož budou ještě dva hráči vyřazeni, je i útočník Jaromír Pytlík z kanadského Sault Ste. Marie, pro kterého klubová sezona skončila v noci na dnešek.

"Jeho připojení k týmu momentálně řešíme. Měli bychom se s ním spojit v příštích hodinách," řekl manažer týmu Michael Grim ČTK. Jasno, zda je Pytlík zdravotně v pořádku a na šampionátu se představí, by mělo být ještě před dnešním odletem reprezentace do dějiště turnaje.

Hadamczik po závěrečném soustředění v Příbrami z nominace vyřadil brankáře Nicka Malíka, obránce Jana Klodnera, Daniela Poizla, Jiřího Suhradu a útočníky Davida Vitoucha, Martina Beránka a Erika Čermáka. Již v průběhu přípravy tým opustili Pavel Novák a Adam Křemen.

Čeští hokejisté v závěru přípravy na MS dvakrát porazili Slovensko. Na šampionátu se v základní skupině A v Umee utkají s Běloruskem, Švýcarskem, Finskem a Kanadou. Mistrovství začne 18. dubna.

"Cíle má člověk vždycky nejvyšší. Chceme vyhrát tolik zápasů, abychom pak uspěli ve čtvrtfinále, a co bude dál, to uvidíme. Jet tam jen s tím, že postoupíme ze skupiny, s tím bychom asi spokojení nebyli. Chceme větší úspěch a to je medaile," řekl Hadamczik.

Nominace českých hokejistů do 18 let na MS ve Švédsku:

Brankáři: Jan Bednář (Karlovy Vary), Lukáš Pařík (Liberec), Jan Škorpík (Sparta Praha),

obránci: Radim Kučeřík, Jan Mlčák (oba Kometa Brno), Adam Rutar (Olomouc), David Tureček (Karlovy Vary), Ondřej Volráb (Kladno), Jakub Žůrek (Liberec), Martin Hugo Haš (Tappara Tampere/Fin.), Šimon Kubíček (Seattle/WHL),

útočníci: Adam Najman, Jakub Rychlovský, Michal Teplý (všichni Liberec), Jonáš Peterek, Adam Raška (oba Třinec), Ondřej Pšenička (Sparta Praha), Filip Koffer (Pardubice), Jan Myšák (Litvínov), Marcel Barinka (Halifax/QMJHL), Martin Lang (Kamloops/WHL), Radek Mužík (Lulea/Švéd.), Filip Přikryl (Saint John/QMJHL), Jaromír Pytlík (Sault Ste. Marie/OHL), Matěj Toman (Prince George/WHL).