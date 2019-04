Örnsköldsvik (Švédsko) - Česká hokejová osmnáctka nezopakovala na mistrovství světa ve Švédsku semifinálovou účast z loňska a naděje na první cenný kov od stříbra z roku 2014 jí zhasla dnešní porážkou s domácím Švédskem 2:4. Trenér Alois Hadamczik v hodnocení čtvrtfinále i celého turnaje neskrýval zklamání.

"Zápas jsme si prohráli stejně jako s Kanadou, předvedli jsme velmi dobrý výkon, ale rozhodla disciplína. Začali jsme dobře, ale pak jsme udělali dva fauly, nebo fauly... Spíš jde o individuální chyby hráčů, kdy faul není nutné. Nebylo to tak, že by někdo ujel a museli jsme ho srazit. Utkání s Kanadou i teď rozhodla disciplína," pojmenoval příčinu nezdaru.

"Někteří hráči pod tlakem neumí kontrolovat svou osobnost a udělají chyby," řekl bývalý kouč reprezentačního A-týmu i dvacítky. "Je to těžké, protože s nimi mluvíme. Ať už jsem to já, Marek Židlický nebo Radek Bělohlav, hráčům říkáme, že disciplína je vždy základ úspěchu. Když na mezinárodním poli uděláte tolik faulů, dostanete dva góly v oslabení. I když jsme v nich hráli dobře, bylo jich moc. To už pak nešlo ustát."

Ačkoliv čeští hokejisté v posledním utkání prohrávali už 0:3, nevzdali se a v úvodu třetí třetiny snížili na rozdíl jediné branky. "Vrátili jsme se do zápasu, protože jsme už od půlky utkání začali hrát na tři útoky," uvedl Hadamczik. "Měli jsme pět minut na to, abychom srovnali, ale zase přišlo nesmyslné vyloučení za hákování. Samozřejmě za stavu 2:3 jsme byli lepším týmem, měli jsme šance, byly tam tečované puky, štěstí k nám ale nepřišlo," litoval.

S výjimkou prvního zápasu proti Bělorusku tým podle kouče nepropadl. "Ale dá se říct, že jedeme domů neúspěšní. Neuhráli jsme čtvrtfinále a možnost hrát o medaili, a to je škoda, protože jsem týmu věřil daleko víc. Věřil jsem, že uhrajeme medaili a vyrovnáme se s disciplínou," hodnotil.

A znovu žehral na disciplínu. "Nevěřil jsem, že u hráčů mohou přijít nesmyslné momenty, že uděláme faul ve chvíli, kdy o nic nejde. Někde v rohu si sáhneme na hráče, dohrajeme souboj, který dohrát nemusíme," uvedl.

Chyběla mu také větší spolupráce celé pětky. "Větší zapojení obránců do útoku, pohyb obránců jak v založení útoku, tak v defenzivních činnostech. Když soupeř nahodil puk, naši zadáci byli pomalejší u rozehrávky a docházelo ke zbytečným faulům, které jsme udělali," dodal.

Mezi pozitiva zařadil soudržnost týmu. "Radek Mužík byl velmi dobrým kapitánem. Dokázali jsme se na zápasy dobře připravit a stačili jsme kondičně, což je velmi dobré. U nás se říká, že nestačíme bruslením, ale tentokrát to nebyla pravda. Bruslařsky jsme stačili a hráli jsme velmi vyrovnané zápasy," podotkl.