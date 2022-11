Hadamczik: Jalonenovi do trénování mluvit nebudu, má mou plnou podporu

Praha - Bývalý trenér Alois Hadamczik zpochybnil v únoru angažování zahraničního kouče na střídačku hokejové reprezentace. Hodně se od té doby změnilo. V březnu byl pro tuto roli vybrán uznávaný finský trenér Kari Jalonen, hned na první velké akci vybojoval s týmem bronz a ukončil tak desetiletý medailový půst, zatímco sám Hadamczik se stal novým šéfem českého hokeje. Z pozice prezidenta svazu však ujistil, že Jalonen má jeho plnou podporu a do práce mu nebude zasahovat.

"V žádném případě se nebudu tlačit na střídačku. Budu tím, kdo bude dávat tomu trenérovi absolutní klid, a budu se mu snažit vyhovět ve všem, co chce. Měli jsme s Karim krátký pohovor, po Karjale nás čeká společný oběd. Věřím, že svou roli znám, a s tím jsem tuto pozici také přijal," řekl Hadamczik novinářům.

"Vím, jaké je vést reprezentaci. A sám bych také nebyl rád, kdyby mi do toho někdo mluvil. Můžu komunikovat a odpovídat na otázky, ale já to beru tak, jak to je. Trenér má opravdu plnou podporu, má velké zkušenosti. Pokud bude chtít, věci s ním proberu a řeknu mu samozřejmě svůj názor, ale abych mu svůj názor vnucoval, tak to v žádném případě," zdůraznil sedmdesátiletý Hadamczik.

Potěšilo ho, že se uvolněné pozice generálního manažera chopil po odstoupení Petra Nedvěda jiný bývalý vynikající útočník Martin Havlát. "Věřím mu. Je to člověk, který byl zdatný v hokeji, který hrál na nejvyšší úrovni, ale je i lidsky velmi dobrým a přátelským člověkem. Kluci ho znají a věřím, že pochopí jeho vizi. Měl by přinést to, že s ním hráči budou rádi komunikovat a rádi také reprezentovat. Na mistrovství světa potřebujeme dostat ty nejlepší české hráče, které bude hlavní trenér chtít," podotkl Hadamczik.

Vysvětlil také, proč má k sobě Havlát ještě pomocníka, jímž je další velká postava nedávné minulosti českého hokeje - obránce Marek Židlický. "Máme dva generální manažery proto, že Marek Židlický působí u dvacítky. On se zaměří spíš na tu pozici trenérskou a pohled na hráče, aby dal report Karimu, jaký má on sám názor na které hráče a zjišťovat jejich zdravotní stav. Marek bude k dispozici Karimu i třeba na trénink s obránci, ale to už je jen věcí hlavního trenéra, jak ho využije v tomto ohledu," řekl Hadamczik.

Naznačil zároveň, že je rád, když se hlavní zodpovědnost přesunula zpátky na bedra hlavního trenéra, zatímco v minulé sezoně byl nejvýše postaveným mužem u týmu Nedvěd jakožto generální manažer, jak je zvykem u zámořských celků.

"Kari má nějaký systém a sám nejlépe ví, které hráče si do něj vybírat, kteří mu tam pasují. To nemůže dělat nikdo jiný. Ve spolupráci s Martinem a Markem si udělají seznam hráčů, které máme v zámoří, a určí priority, které ho zajímají nejvíc. Když pak ale jdete sledovat hráče A, neznamená to, že vás nemůže zaujmout hráč B. Kari má zkušenosti a ví, jaký systém chce hrát. Proto člověk musí respektovat hráče, které si vybere - protože mu sedí do toho systému," vysvětlil Hadamczik.

Vrcholem sezony bude až květnové mistrovství světa v Rize a Tampere, ale Hadamczik by rád viděl dobré výsledky i na turnajích série Euro Hockey Tour. "Nemůžeme přece jít do utkání s tím, že nám to je jedno. Zastupujeme český hokej a s tím jdeme s kůží na trh před celým národem. Musíme chtít vyhrát každé utkání, bez ohledu na to, jaké hráče v týmu máme. Nemůžeme říct, že jsme tam měli pět mladých kluků a proto jsme prohráli. I vůči sponzorům a divákům chci, abychom hráli vždy s maximálním úsilím a vyhráli. Sám jsem poznal tlak sponzorů, kteří si nepřáli, aby byli vynechaní z nominace ti lepší hráči. V hlavě hráčů a trenérů vůbec nemůže být, že je to jen přátelák, musíme dobře reprezentovat a dělat všechno pro to, abychom se za ty výkony nemuseli stydět," podotkl Hadamczik.

I proto se mu líbí plán realizačního týmu vzít na první dva turnaje EHT spíše silnější výběr a pak na Švédských hrách v únoru, kdy jdou do finiše ligové soutěže, dát prostor hráčům do 25 let. "Je to správná cesta. Byl jsem trochu zklamaný, když jsme před Kariho nástupem jednou vzali mladý tým, pak starý tým, potom třetí tým. Je zde určitý počet hráčů, které musíte postupně zabudovávat. Když jim dáváte opakovaně šanci, postupně rostou a budou o dvacet třicet procent lepší. Takových kluků tady nemáme padesát, spíš třicet, pětadvacet. S trenérem jsem se o tom nebavil. Nehledá, ale tvoří tým. Z mého pohledu jde správnou cestou," řekl Hadamczik.

O auditu, jehož výsledek by měl svaz v brzké době oznámit, hovořit nechtěl. "Teď to ještě není téma. Až bude audit ukončený, uděláme tiskovku. Bude to během čtrnácti dnů," ujistil Hadamczik.