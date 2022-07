Hackerský útok na ŘSD si vyžádal náklady kolem 30 milionů Kč

Praha - Náklady na obnovu informačních systémů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po květnovém hackerském útoku a zvýšení zabezpečení se pohybují kolem 30 milionů Kč. Mohou ještě vzrůst o právní služby během vyšetřování útoku. Na tiskové konferenci to uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Mátl chystá personální změny ve vedení úseků IT a bezpečnosti a vyvodí odpovědnost i u konkrétních pracovníků. Týmy IT a bezpečnosti chce kvůli možným dalším hrozbám posílit.

ŘSD podle Mátla napadl sofistikovaný vyděračský program, který se zatím jinde ve světě neobjevil. Vyřadil z provozu zhruba 1000 serverů ŘSD a všechny aplikace. Podnik je musel postupně obnovovat ze záloh. "Výkupné se neplatilo. Hledáme cesty, jak se k některým zašifrovaným datům dostat," dodal ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj následovaly ještě další pokusy o napadení systémů ŘSD, které ale nebyly úspěšné.

Podnik v první fázi obnovil kritické aplikace, jako jsou účetní, zakázkové a personální systémy, další systémy pak zhruba do 30 dnů od útoku. Do konce příštího týdne by měl být obnoven i web Národního dopravního informačního centra Dopravniinfo.cz, které upozorňuje na aktuální komplikace na dálniční a silniční síti. "Ještě budeme pracovat na zprovoznění některých dílčích aplikaci. Během srpna nebo září by ŘSD mělo plně fungovat tak jako před útokem," dodal Mátl.

Podle Kupky šlo o jasný kriminální akt. Riziko útoků se zvýšilo po invazi Ruska na Ukrajinu a v současnosti nelze garantovat, že již na dopravní systémy nikdo nezaútočí.

V souvislosti s útokem ministerstvo zavedlo bezpečnostní opatření ve všech organizacích, které mu podléhají. Mezi ně patří vypracování plánu postupu po případném napadení, kontrola zálohování dat, revize politiky přístupových práv a zavedení dvoustupňového ověřování u důležitých systémů a skenování IP adres kvůli odhalení případných dalších pokusů o útok.

K zajištění větší bezpečnosti ŘSD má pomoci i jeho přeměna z příspěvkové organizace na státní podnik od začátku roku 2024, kterou ve středu schválila vláda. Současné ŘSD ČR vzniklo z Ředitelství dálnic Praha založeného v roce 1967. Na starost má dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a opravy a také jejich výstavbu a modernizaci.