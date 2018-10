New York - Hackeři za prvních devět měsíců letošního roku ukradli digitální měny za 927 milionů dolarů (téměř 29 miliard Kč). V porovnání se stejným obdobím loni to je nárůst o 250 procent. Vyplývá to ze zprávy americké společnosti CipherTrace, která se specializuje na bezpečnost v kybernetickém prostoru. Hackeři většinou pronikli do burzovních systémů a obchodních platforem, kde se dají bitcoiny a další digitální měny pořídit.

CipherTrace, která zkoumala kriminální činnost a praní špinavých peněz na trhu s kryptoměnami, také zjistila, že se trvale zvyšuje počet menších krádeží v rozmezí 20 až 60 milionů dolarů. Ve třetím čtvrtletí dosáhly takové krádeže celkem 173 milionů dolarů.

Podsvětí ke kyberprostoru přitahuje popularita bitcoinu a vznik dalších více než 1600 digitálních měn. "Regulátoři jsou za ním stále několik let pozadu, protože existuje pouze málo zemí, které skutečně uplatňují silné zákony proti praní špinavých peněz," řekl agentuře Reuters generální ředitel CipherTrace Dave Jevans.

Kriminálních transakcí je podle Jevanse pravděpodobně o 50 procent více než těch, které zpráva jeho organizace zachytila. CipherTrace například ví o ukradených kryptoměnách za 60 miliard dolarů, jejichž krádež nebyla oznámena, tvrdí Jevans.

Některé přední burzy s digitálními měnami v zemích se slabými zákony proti praní špinavých peněz jsou podle zprávy využívány k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Od roku 2009 se nákupem bitcoinů legalizovalo asi 2,5 miliardy dolarů, uvádí zpráva. Materiál analyzuje 20 předních burz pro virtuální měny, jejich názvy ale CipherTrace odmítla uvést.