Hackeři loni připravili investory do kryptoměn o rekordních 3,8 miliardy dolarů

New York - Hackeři loni investory do kryptoměn připravili o rekordních 3,8 miliardy dolarů (83,7 miliardy Kč). Předloni investoři přišli o 3,3 miliardy dolarů. Ukazuje to poslední analýza společnosti Chainalysis, na kterou upozornil zpravodajský server CNBC.

Nejvíce hackerských útoků na kryptoměny za jediný měsíc bylo podle studie zaznamenáno v říjnu. Při 32 samotných útocích bylo ukradeno 775,7 milionu dolarů.

Většinou jsou cílem takzvané protokoly decentralizovaného financování (DeFi), které využívají softwarové algoritmy umožňující investorům do kryptoaktiv obchodování a půjčování kryptoměn bez využití centrálního zprostředkovatele.

Hackeři se zdokonalili ve využívání slabých míst v zabezpečení, kódování a struktuře tržišť DeFi, která jsou považována za důležitá pro přijetí kryptoměn. Velmi zranitelné jsou mosty mezi blockchainy, které mezi nimi umožňují uživatelům převádět kryptoměny.

Loni z protokolů DeFi hackeři ukradli 3,1 miliardy dolarů. Většina útoků mířila právě na mosty mezi blockchainy.