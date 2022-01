Haarec: Mnozí z přeživších holokaust žijící v Izraeli jsou odkázáni na dary

Jeruzalém - Několik desítek osmdesátníků zabalených do šatů chránících před zimou se v Jeruzalémě probíralo kupami mrkve, cibule a grapefruitů. Mluvili spolu rusky a hebrejsky, většina z nich přežila holokaust. Ve středu, kdy byla ohlášená sněhová vánice a lidé vyzváni, aby zůstali raději doma, si tito staříci a stařenky přišli pro jídlo a pokrývky z dárcovských sbírek. O den později, tedy dnes, si svět připomíná oběti nacistického vraždění Židů. Třetina z těch, kteří přežili holokaust a dnes žijí v Izraeli, se potýká s chudobou, napsal deník Haarec.

Izrael vznikl roku 1948 jako útočiště pro ty, kdo holokaust přežili, a důsledně vzpomíná na šest milionů židovských obětí nacistické genocidy. Přeživší řadí mezi hrdiny.

A přesto asi třetina ze 165.000 těchto lidí, kteří v Izraeli stále jsou, žije v chudobě. Vláda sice poskytuje podporu, ale mnozí z nich potřebují darované jídlo, které zajišťují charitativní organizace jako například Chasdei Naomi.

"Ten, kdo má o přeživší holokaust pečovat, je stát Izrael, ale to se bohužel neděje," říká Tšuva Cabraová, která vede dárcovskou sekci této organizace. Ve středu její zaměstnanci rozdávali těm nejchudším mezi přeživšími balíčky s jídlem, květinami a čokoládou. "Když jim nepomůžeme my, kdo tedy? Je smutné, že jediný, kdo něco dělá, jsou nevládní organizace," poznamenává Cabraová.

Dnešní mezinárodní den památky obětí holokaustu je připomínkou 77. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. Německo a jeho spojenci podle odhadů za druhé světové války zavraždili třetinu židovské populace. Po válce se statisíce přeživších vydaly do Izraele.

Každý rokem jich ale ubývá a s nimi zaniká i spojení s těmi, kdo zažili jedno z největších zvěrstev moderních dějin. Podle izraelských statistik loni zemřelo v Izraeli 15.000 těch, kdo holokaust zažili.

Izraelské Centrum organizací pro přeživší holokaustu zaštiťuje asi 50 institucí a tvrdí, že třetina lidí z této skupiny trpí chudobou. Mezi nejchudšími jsou imigranti z bývalého Sovětského svazu, kteří se přistěhovali v 90. letech, po zániku SSSR. Přijeli bez majetku, těžko se v pozdním věku učili nový jazyk a mnozí si nedokázali vybudovat kontakty.

"Za války to měli Židé těžké, trpěli vinou nacistů. My jsem utekli a udělali vše, abychom přežili. Doufám, že se to už nikdy ve světě znovu nestane," říká třiaosmdesátiletá Paulina Perčuková, která imigrovala z Ukrajiny.

V čele centra organizací pro přeživší holokaustu stojí jedna z nich, bývalá diplomatka Colette Avitalová. Chování vlády se podle ní sice zlepšilo, ale nestačí to. I když se veřejnost snaží přeživším pomáhat, vláda by měla dělat víc.

Ministerstvo sociálních věcí tvrdí, že loni vydalo na podporu přeživších 1,2 miliardy dolarů (26 miliard korun). Pouze 50.000 lidí ale dostává pravidelné měsíční dávky ve výši 800 až 2000 dolarů. Kromě toho vláda měsíčně vyplácí 3600 dolarů 15.500 přeživším s vážnými zdravotními problémy.

Životní náklady však v Izraeli strmě rostou a tyto peníze na přežití nestačí. Chasdei Naomi zajišťuje jídlo 10.000 přeživším. Od začátku epidemie koronaviru se tato skupina rozšířila o 4000 osob. Vysoká inflace nutí lidi žádat o pomoc s placením účtů za elektřinu, nyní přibylo 40 procent žádostí.

Meirav Cohenová, která řídí ministerstvo sociálních věcí, uvedla, že průměrný věk přeživších žijících v Izraeli je 85 let. "Jsou to poslední roky, kdy jim máme pomáhat, umožnit jim žít důstojně a zdokumentovat jejich příběhy, jak jen to je možné, protože brzy nebude nikdo, kdo by je mohl předat," uvedla Cohenová v prohlášení. Žádost o rozhovor ale odmítla.

Připomínka holokaustu zůstává základním kamenem toho, co znamená Izrael. Zemi do značné části budovali přeživší a jejich potomci. Izrael má každé jaro vlastní vzpomínkové akce na holokaust a jejich centrem je jeruzalémský památník obětem Jad vašem, který je také vědeckým pracovištěm.

Premiér Naftali Bennett řekl, že jeho vláda památníku poskytne skoro deset milionů dolarů navíc na "udržení památky na holokaust v Izraeli a ve světě". Ve srovnání s rokem 2020 se tak rozpočet, z něhož vláda hradí asi třetinu, zvýší o 20 procent. Avitalová rozhodnutí zvýšit peníz pro Jad vašem uvítala, ale řekla také, že "zabezpečení lidí, kteří přežili holokaust, by mělo mít přednost před čímkoli jiným".