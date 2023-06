Haarec: Armáda jen těžko brání násilí osadníků kvůli postoji některých ministrů

Izraelští vojáci hlídají staveniště na Západním břehu Jordánu u osady Homeš, která byla vyklizena v roce 2005 na základě zákona prosazeného vládou tehdejšího premiéra Ariela Šarona. Izraelský parlament v březnu umožnil návrat židovských osadníků do čtyř osad vyklizených v roce 2005. Osadníci zde vybudovali náboženskou školu. 29. května 2023.

Jeruzalém - Izraelská armáda a tajná služba Šin Bet v posledních měsících ztratily kontrolu nad situací na okupovaném Západním břehu Jordánu, kde roste napětí a kde v posledním týdnu židovští osadníci útočí na palestinské vesnice. Napsal to dnes deník Haarec s odvoláním na nejmenované zdroje z bezpečnostních složek. Podle nich situaci komplikuje koaliční vláda a postoje některých jejích členů a koaličních poslanců, z nichž někteří odmítají násilí židovských osadníků odsoudit a schvalováním rozšiřování osad útoky nepřímo podněcují.

"Vlastně nemáme žádnou kontrolu nad davem osadníků, kteří si (na Západním břehu) dělají, co chtějí," řekl deníku Haarec vysoký činitel armády. Podle něj se od zabití čtyř Izraelců palestinskými radikály z minulého týdne odehrály stovky případů "nacionalisticky motivovaných útoků židovských osadníků", kteří zapalují domy, auta či půdu Palestinců. "Házejí také kameny na Palestince a jejich auta na silnicích," popsal činitel taktiku, kterou používají i palestinští radikálové vůči osadníkům.

Násilnosti vedly v sobotu šéfa izraelské armády Herciho Haleviho, ředitele tajné služby Šin Ben Ronena Bara a šéfa policie Kobiho Šabtaje k neobvyklému společnému prohlášení, v němž důrazně odsoudili útoky osadníků na Palestince a označili je za "nacionalistický terorismus v plném slova smyslu". "Tyto útoky jsou v rozporu se všemi morálními a židovskými hodnotami," uvedli rovněž.

Prohlášení kritizovala krajně pravicová ministryně Orit Strocková, která šéfy armády, policie a tajné služby přirovnala k ruským wagnerovcům. "Vydali prohlášení o židovském nacionalistickém terorismu. Kdy si myslí, že jsou? Wagnerova skupina?", řekla Strocková s odkazem na ruské žoldnéře, kteří se o víkendu krátce otevřeně vzbouřili proti ruskému armádnímu vedení. Ministryně se za slova poté omluvila. Uvedla také, že je proti násilnostem části osadníků, zároveň ale řekla, že je potřeba zasáhnout proti "vesnici vrahů". "V normální zemí proti vesnici vrahů konají bezpečnostní složky," prohlásila s odkazem na palestinskou obec, která se v sobotu stala dalším terčem útoků osadníků.

Bez shody na opatřeních na obnovení pořádku na Západním břehu skončila v úterý večer i schůzka premiéra Benjamina Netanjahua s několika ministry a šéfy armády a tajné služby. Důvodem bylo podle serveru The Times of Israel zejména to, že ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir odmítl odsoudit násilnosti osadníků a místo toho vyzval k tvrdším zásahům proti Palestincům.

Ben Gvir, který vede krajně pravicovou stranu Židovská síla (Ocma Jehudit), také přispívá k eskalaci situace otevřenou podporou rozšiřování osad na okupovaném Západním břehu, které většina mezinárodního společenství považuje za nelegální a za překážku mírového procesu v izraelsko-palestinském konfliktu. Minulý pátek například Ben Gvir při návštěvě jedné z takových osad vyzval osadníky, aby stavěli osady všude kolem.

"Musíme obsadit izraelskou zem a zároveň spustit vojenskou kampaň, vyhazovat budovy do povětří, vraždit teroristy. Ne jednoho, ani dva, ale desítky, stovky, a bude-li třeba i tisíce," řekl v pátek Ben Gvir. Tento týden také kritizoval ministra obrany Joava Galanta za to, že telefonicky hovořil s představitelem palestinské samosprávy a mimo jiné ho ujistil, že Izrael podnikne kroky proti radikálům z řad židovských osadníků.

Galant vyjádřil v předchozích dnech také znepokojení z útoků židovských osadníků na izraelské vojáky, kteří se jim snaží bránit v útokům na Palestince a jejich domy, auta či úrodu. Netanjahu v této souvislosti nařídil vyšetřit obvinění z "nepřiměřeného použití síly" bezpečnostními složkami.