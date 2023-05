Haaland ovládl anketu novinářů o nejlepšího hráče roku v Anglii

Londýn - Kanonýr Manchesteru City Erling Haaland ovládl anketu Asociace fotbalových novinářů (FWA) o nejlepšího hráče roku v Anglii. Dvaadvacetiletý Nor získal 82 procent hlasů, což se před ním v historii Premier League nikomu nepovedlo.

Haaland po přestupu z Dortmundu v první sezoně v dresu "Citizens" nastřílel 51 branek ve 47 soutěžních zápasech. Díky 35 ligovým trefám vytvořil rekord v počtu gólů v jednom ročníku Premier League.

"Vážím si toho, že jsem ve své první sezoně vyhrál anketu FWA. Znamená to pro mě hodně. Působení v City miluju. Mám neuvěřitelné spoluhráče, kteří mi vytvářejí šance. Chci jim poděkovat, bez nich bych na ocenění nedosáhl. Nyní se soustředím na to, abych co nejlépe zvládl závěr sezony a pomohl City k trofejím," citoval klubový web Haalanda, za nímž skončilo duo z Arsenalu Bukayo Saka a Martin Ödegaard.

Svěřenci trenéra Pepa Guardioly bojují o tzv. treble. Na dosah mají obhajobu anglického titulu, jelikož tabulku vedou o bod před Arsenalem, oproti němuž sehráli o zápas méně. Dobře rozehrané mají i semifinále Ligy mistrů proti obhájci triumfu Realu Madrid, na jehož hřišti v úterním úvodním duelu remizovali 1:1. Třetího června je navíc čeká finále Anglického poháru proti městskému rivalovi United.