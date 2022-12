Haagský tribunál pro Kosovo poslal do vězení bývalého velitele UÇK

Ilustrační foto - Haagský zvláštní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu (KSC) usvědčil a poslal na 26 let do vězení bývalého velitele povstalecké Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) Saliha Mustafu, 16. prosince 2022.

Ilustrační foto - Haagský zvláštní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu (KSC) usvědčil a poslal na 26 let do vězení bývalého velitele povstalecké Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) Saliha Mustafu, 16. prosince 2022. ČTK/AP/Peter Dejong

Haag - Haagský zvláštní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu (KSC) dnes usvědčil a poslal na 26 let do vězení bývalého velitele povstalecké Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) Saliha Mustafu. Jde o první verdikt, který tento tribunál vynesl. Podle agentury Reuters odsouzený řídil věznici využívanou k mučení během konfliktu z let 1998 a 1999, kdy kosovští povstalci bojovali za nezávislost na Srbsku.

Tribunál "vás odsuzuje k výjimečnému trestu 26 let vězení", oznámila podle agentury AFP soudkyně Mappie Veldtová-Fogliaová Mustafovi, který byl uznán vinným zejména za mučení a vraždy spáchané v roce 1999 na vězněných Albáncích podezřívaných ze spolupráce se Srby. Zločiny se staly v tehdejším zadržovacím zařízení v obci Zlaš (Zllash) přibližně 12 kilometrů východně od kosovské metropole Prištiny.

Mustafa trval na své nevině ve všech bodech obžaloby. Zproštěn byl obvinění pouze v jednom bodě, jenž se týkal špatného zacházení se zadržovanými. Odsouzený, v obleku a kravatě, dnes verdikt vyslechl v tichosti.

Soudkyně dnešní rozsudek označila za "milník" v činnosti zvláštních soudů, který by mohl vést k "dalšímu usmíření mezi komunitami v Kosovu". Veldtová-Fogliaová zdůraznila, že soudní proces se zaměřoval jen na Mustafovu individuální odpovědnost za válečné zločiny a že předmětem kauzy nebyla UÇK a kosovský lid. Soudkyně rovněž ocenila lidi svědčící u soudu, neboť podle ní tak činili "ve všudypřítomné atmosféře strachu a zastrašování, která v Kosovu přetrvává dodnes".

Mustafa patřil k zakladatelům a vrchním velitelům UÇK v době války v Kosovu v letech 1998 až 1999. Později sloužil v kosovských bezpečnostních silách jako šéf oddělení pro informace. Zatčen byl předloni koncem září na žádost prokuratury KSC. Jeho oběti bojovníci UÇK podezřívali ze spolupráce se Srby, nebo minimálně z toho, že nepodporovali povstalce.

Mustafa jako velitel jednotky zapojené do zločinů osobně týral dva zadržené, rozhodl tribunál. Jedna z jeho obětí zemřela na kombinaci krutého zacházení, odepření lékařské pomoci a střelných zranění. I když soud nezjistil, kdo oběť postřelil, rozhodl, že špatné zacházení a chybějící lékařskou péči "lze přičíst výlučně činům a opomenutím Mustafy a jeho podřízených".

KSC byl po silném tlaku mezinárodního společenství na kosovské představitele schválen v roce 2015. Soudit má bývalé velitele povstalecké UÇK, která vedla ozbrojený boj za odtržení tehdejší jihosrbské autonomní oblasti Kosovo. Tribunál je součástí kosovské justice, ale z bezpečnostních důvodů sídlí v nizozemském Haagu a jeho členové jsou zahraniční soudci.

Válka v Kosovu si vyžádala přes 10.000 životů, většinou kosovských Albánců. Osud více než 1600 nezvěstných zůstává neznámý. Boje skončily po 78 dnech náletů NATO. Kosovo, ovládané Albánci, vyhlásilo nezávislost v roce 2008. Uznala ji doposud zhruba polovina členských států OSN. Tento týden Kosovo českému předsednictví předalo přihlášku do EU, navzdory opět zvýšenému napětí mezi Srbskem a Kosovem.

Na soud čeká kromě dalších podezřelých také bývalý kosovský prezident a někdejší velitel povstalců Hashim Thaçi, který byl obviněn z vražd, mučení a pronásledování. Také on všechna obvinění popírá.