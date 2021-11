H.Králové má vánoční strom na Velkém náměstí, způsob rozsvícení řeší

Hradec Králové - Pracovníci Technických služeb Hradce Králové dnes dopoledne vztyčili vánoční strom na historickém Velkém náměstí. Jde o patnáctimetrovou jedli bělokorou, kterou městu věnovala dárkyně z Černožic. Druhý strom technické služby dnes odpoledne ukotví na Masarykově náměstí. Bude to smrk ztepilý z městských lesů. Jak bude v neděli vypadat rozsvícení stromů, radnice teprve oznámí. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. Některá města v kraji již slavnostní rozsvěcení vánočních stromů kvůli sílící epidemii koronaviru zrušila.

Fotogalerie

Hradecká radnice také bude řešit, v jaké podobě budou vánoční trhy, které by se měly odehrát na Velkém náměstí od 10. do 22. prosince. Dosud radnice počítala s tím, že by na nich mělo být přes 70 stánků s občerstvením nebo výrobky. Trhy by měly doplňovat atrakce pro děti a o víkendech také kulturní program.

Již v říjnu začali pracovníci technických služeb po Hradci Králové instalovat vánoční výzdobu a osvětlení. Kromě dvou dovezených smrků na Velkém a Masarykově náměstí bude po celém městě ozdobeno dalších 34 vzrostlých stromů. "Novinkou pro letošní svátky je rozšíření vánoční výzdoby na Velkém náměstí. Po obvodu části náměstí budou nové jednotné symboly," uvedl primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Celkem instalace a provoz výzdoby město přijde na více než 700.000 korun.

Nedělní slavnostní rozsvícení vánočních stromů již zrušily radnice v Trutnově a v Jičíně. Dvůr Králové nad Labem měl slavnostní rozsvícení stromu plánované na pátek a také jej zrušil. Vánoční trhy by v Trutnově a ve Dvoře Králové být měly, ale bez kulturního programu.

Výrazné omezení adventních akcí dnes oznámila radnice Jičína. Kromě zrušení programu k rozsvěcení vánočního stromu nebude ani akce Mikuláš a hudební odpoledne v parku, nebudou adventní koncerty v parku a zrušena byla i Lucianská slavnost světel na Valdštejnově náměstí. Nebudou ani Vánoce na bráně. Jde o akce, na nichž se předpokládá velké shlukování lidí a kontrola potvrzení o očkování či prodělání nemoci by na nich byla složitá.