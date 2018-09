Hradec Králové - Město Hradce Králové a společnost Mountfield v závěru srpna podepsaly dohodu o pokračování partnerství v extraligovém hokejovém klubu Mountfield HK na dalších šest let. ČTK to dnes řekl primátor Hradce Králové Zdeněk Fink. Původní akcionářská dohoda byla uzavřena v srpnu 2013 a měla vypršet v srpnu 2019. Město i Mountfield mají v klubu po 50 procentech akcií. Nová akcionářská dohoda bude platit do léta 2024.

Primátor Fink vyjádřil s dohodou spokojenost. "Líbí se mi nastolený trend budovat několik let tým s mladými lidmi," řekl Fink. Podle předsedy představenstva Miroslava Schöna by se klub chtěl v budoucnu ucházet o titul s týmem, v němž by alespoň polovinu tvořili odchovanci hradeckého klubu.

Z nové akcionářské dohody plynou pro město obdobné závazky jako v posledních letech. Na činnost klubu bude každý z partnerů ročně dávat 22,5 milionu korun. Město bude dále dávat navíc 4,2 milionu korun na mládež a hradit ztrátu z provozu stadionu do výše 7,9 milionu. Celkem závazek města činí až 34,6 milionu korun ročně. Mountfield bude ještě dávat 420.000 korun na provoz stadionu, který patří městu.

Nezmění se ani poměry v představenstvu a dozorčí radě Mountfieldu HK. V sedmičlenném představenstvu budou mít Hradec Králové a Mountfield po třech zástupcích. Jedno místo, které nyní náleží městu, bude vyhrazeno pro zástupce sponzora. I dosud je toto místo obsazeno sponzorem klubu. Mountfield bude mít místo předsedy představenstva. V šestičlenné dozorčí radě budou mít Hradec Králové a Mountfield po třech zástupcích, město bude mít jako dosud předsedu dozorčí rady.

Za uplynulých pět sezon dosáhl klub Mountfield HK největšího úspěchu v ročníku 2016/17, kdy v extralize obsadil třetí místo. V uplynulé sezoně mužstvo nenaplnilo finálové ambice, vypadlo v semifinále play off s Třincem a obsadilo čtvrté místo.