Gymnastka Holasová byla na Evropských hrách druhá v prostných

Minsk - Sportovní gymnastka Aneta Holasová získala na závěr Evropských her v Minsku stříbro v prostných. Pro českou výpravu to v Minsku byla třináctá medaile, což je ve srovnání s premiérou před čtyřmi lety v Baku téměř dvojnásobný zisk.

Osmnáctiletou Holasovou, současnou českou jedničku, předčila v šestičlenném finále pouze Anastasija Bachynská z Ukrajiny. V sobotním víceboji obsadila gymnastka pražských Bohemians desáté místo.

Čeští sportovci získali v Minsku dvě zlaté, pět stříbrných a šest bronzových medailí. V Baku byla česká bilance 0-2-5.

Útok dráhového cyklisty Tomáše Bábka na druhou medaili v Minsku zastavil pád. Dvaatřicetiletý reprezentant tak ve finále keirinu obsadil páté místo a další úspěch k sobotnímu zlatu z kilometru s pevným startem nepřidal. Pavel Kelemen skončil osmý, poté co obsadil druhé místo ve finále B. Závod vyhrál Nizozemec Harrie Lavreysen, úřadující mistr světa ve sprintu.

Bábek jako evropský šampion z roku 2016 a bronzový medailista z mistrovství světa o rok později patřil v keirinu k favoritům. Ze dvou vyřazovacích kol postoupil z druhého a třetího místa. V jízdě o medaile ale v nájezdu do posledního kola doplatil na kolizi se Španělem Juanem Peraltou, po níž oba skončili na zemi.

"Časoval jsem si svůj útok, šetřil jsem si síly a kolo a půl do cíle jsem věděl, že je to ten správný moment. Byl jsem úplně čerstvý, rozhodl jsem se vyrazit dopředu, ale bohužel náš nebezpečný kolega, závodník ze Španělska Peralta, se dostal do kolize s dalším závodníkem a neustál to," řekl Bábek, jenž v plné rychlosti najel v zatáčce do padajícího Španěla a šel také k zemi. "Už nebylo zbytí. V plné rychlosti jsem přelétl přes něj," uvedl cyklista Dukly Brno.

Pád jej mrzel i proto, že si byl dobře vědom možných problémů s Peraltou a před startem finále na něj upozorňoval i další dráhaře. "Samozřejmě, že mě to naštvalo. Hodil jsem tady flaškou, na což nejsem pyšný. Tenhle Španěl je vždy nebezpečný. Naštěstí nemám nic zlomeného, což je skvělé," řekl lehce odřený Bábek, který po finále ani soupeři nešel vyčinit. "Nejsem ten typ závodníka. Jsem zvyklý z Japonska, tam jsem takových kolizí měl několik a je to tam normální," podotkl.

Dobře si ale uvědomoval, že jej pád připravil o medaili. "Při závodě jsem se ani nezadýchal. Šetřil jsem si maximální výkon, závod se do té doby vyvíjel skvěle a věřím, že jsem měl na vítězství. Bohužel se přihodilo tohle. Na druhou stranu se nechci rouhat. Jsem celý a dnes můžu nést vlajku, což je dobré. Jen jsem ji chtěl nést s dvěma medailemi na krku," dodal Bábek, jenž bude vlajkonošem české výpravy na večerním zakončení Evropských her.