Gvardiol je nejdražším bekem, City ho koupilo z Lipska za 90 mil. eur

Lipsko - Jednadvacetiletý Joško Gvardiol přestoupil za 90 milionů eur (téměř 2,16 miliardy korun) z Lipska do Manchesteru City a je nejdražším fotbalovým obráncem v dějinách. Očekávaný odchod z bundesligového týmu do City, které je úřadujícím anglickým mistrem a v minulé sezoně vyhrálo i Ligu mistrů, potvrdily dnes oba kluby. Smlouvu podepsal Gvardiol na pět let.

Dosavadní rekord mezi beky držel Angličan Harry Maguire, jenž v roce 2019 odešel z Leicesteru do Manchesteru United za 87 milionů eur. Za nizozemskou hvězdu Virgila van Dijka zaplatil Liverpool o rok dříve Southamptonu 75 milionů liber.

"Přestup do City je pro mě i mou rodinu něco neskutečného. Šance spolupracovat s Pepem Guardiolou je fantastická. Jsem si jistý, že pod nejlepším trenérem světa se zlepším a ještě dál rozvinu," řekl na webu anglického klubu Gvardiol, který loni v prosinci získal s chorvatskou reprezentací bronz na mistrovství světa v Kataru.

V Lipsku jednadvacetiletý Chorvat odehrál dvě sezony po příchodu z Dinama Záhřeb a v obou pomohl k zisku Německého poháru. Se City bude obhajovat také Anglický pohár.