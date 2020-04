Guvernér: Počet mrtvých na koronavirus začal v New Yorku klesat

Empire State Building v New Yorku byla nasvícena červeně na počest zdravotníků během pandemie koronaviru (na snímku ze 17. dubna 2020).

New York - Nových případů nákazy koronavirem ve státě New York začalo poprvé ubývat, oznámil dnes guvernér Andrew Cuomo. New York je přitom ve Spojených státech ohniskem infekce. Úřady ale varují, že bude záležet na dalším postupu a teprve pak bude možné říci, zda příznivý vývoj vydrží.

"Všechna data ukazují na to, že jsme se dostali do fáze, kdy postup viru zpomaluje," uvedl guvernér na tiskové konferenci. Zdůraznil ale, že na místě je stále ještě opatrnost.

"Na našem dalším postupu závisí, zda bude to zpomalování pokračovat," citovala jej agentura AFP.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v sobotu oznámilo, že počet obětí koronavirové nákazy v celých Spojených státech vzrostl o 2394 na 35.443 mrtvých. Potvrzených případů nákazy bylo 690.714, o 29.002 více než v předchozí bilanci.

Agentura Reuters dnes večer na základě vlastních propočtů dospěla k závěru, že počet smrtelných obětí koronavirové nákazy v USA už překročil 40.000. Jde o zdaleka nejvyšší počet na světě, téměř dvojnásobek úmrtí, než hlásí druhá Itálie.

Spojeným státům trvalo 38 dní, než od prvního úmrtí dospěly k 10.000 mrtvých, což bylo 6. dubna. Dvacetitisícovou hranici pak Spojené státy překonaly během dalších pěti dní. Z 30.000 na 40.000 se země dostala za čtyři dny, podotýká Reuters a dodává, že počty zahrnují i nepotvrzená, ale pravděpodobná úmrtí související s nemocí covid-19 a hlášená z New Yorku. Spojené státy mají podle Reuters nyní více než 744.000 potvrzených případů infekce.