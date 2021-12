Guvernér Kalifornie chce zákon proti zbraním po vzoru texaského zákazu potratů

Sacramento (USA) - Guvernér Kalifornie Gavin Newsom v sobotu ohlásil plán zavést v nejlidnatějším americkém státě zákaz prodeje a výroby některých zbraní za pomoci právního mechanismu, který použil Texas ve svém kontroverzním zákoně proti potratům prováděným po detekci srdečního tepu embrya. Lidé by pak měli nárok na odškodné při žalobě kohokoli, kdo v Kalifornii vyrábí či prodává útočné pušky a podomácku vyrobené střelné zbraně.

Oznámení Newsoma reagovalo na páteční stanovisko amerického nejvyššího soudu, který texaský zákaz potratů ponechal v platnosti, byť jde proti téměř 50 let starému precedenčnímu verdiktu, který stanovil právo na potrat plošně v celých USA zhruba do 24. měsíce těhotenství. Soud ovšem nyní nerozhodoval o ústavnosti celého zákona, nýbrž o technické otázce, která vyplývá z inovativní konstrukce opatření. Vymáhání zákazu bylo totiž v tomto případě přeneseno na veřejnost, čímž texaští republikáni znemožnili jeho napadení obvyklou soudní cestou.

"Jsem pobouřen včerejším (pátečním) rozhodnutím Nejvyššího soudu Spojených států, který povolil zachování texaského zákazu většiny potratových služeb a do velké míry podpořil manévr Texasu s cílem ochránit svůj zákon," uvedl kalifornský guvernér. "Jestliže nyní státy mohou blokovat přezkum svých zákonů ze strany federálních soudů..., pak Kalifornie tuto pravomoc použije k ochraně lidských životů," pokračuje Newsom.

Své podřízené prý pověřil, aby ve spolupráci se státním parlamentem a ministrem spravedlnosti pracovali na opatření, které by opravňovalo zástupce veřejnosti k vymáhání zákazu útočných pušek a takzvaných zbraní duchů. Takto jsou označovány podomácku vyrobené zbraně, které nemají sériová čísla a které mohou sloužit k obcházení regulací.

Newsom chce, aby měli "soukromí občané" právo vyžadovat odškodné nejméně 10.000 dolarů (přes 220.000 Kč) a soudní výlohy od kohokoli, kdo by v Kalifornii vyráběl, distribuoval či prodával útočné pušky, součástky do "zbraní duchů" nebo sady pro jejich výrobu. "Je-li nejúčinnějším způsobem, jak tyto strašlivé zbraně udržet mimo naše ulice, vytvoření hrozby soukromých žalob, pak bychom přesně to měli udělat," uvedl kalifornský guvernér.

Agentura AP podotýká, že Kalifornie po desetiletí zakazovala výrobu a prodej některých zbraní armádního stylu, v červnu ale federální soudce zdejší zákaz zablokoval jakožto protiústavní. Pakliže by nyní stát skutečně zákaz obnovil za použití texaské šablony, potvrdila by se slova liberální členky nejvyššího soudu Sonii Sotomayorové, která v nesouhlasném stanovisku k pátečnímu většinovému verdiktu varovala před rozšířením daného právního mechanismu do dalších amerických států. Nejvyšší soud nicméně texaskému zákazu potratů nepřiznal úplnou imunitu vůči soudnímu přezkumu a umožnil potratovým klinikám pokračovat v žalobách na vybrané činitele jižního státu USA.