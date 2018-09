Washington - Hurikán Florence pustoší Severní Karolínu a některé obce by mohl zcela zničit. Na tiskové konferenci to dnes řekl guvernér státu na východním pobřeží USA Roy Cooper. Podle aktuálního oznámení amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) by měl živel ještě během dneška postupně slábnout, výrazně by měl pak na síle ztratit o víkendu.

"Bouře pustoší náš stát," uvedl Cooper na tiskové konferenci. "Obáváme se, že by některé obce mohly být zcela smeteny z povrchu zemského," dodal. Déšť této intenzity podle guvernéra postihne Severní Karolínu "jednou za tisíc let".

Hurikánu Florence udeřil na pobřeží Severní Karolíny, déšť zaplavuje ulice měst a vítr ničí domy i stožáry elektrického vedení. Jeho střed se nyní nachází asi 90 kilometrů severovýchodně od Myrtle Beach v Jižní Karolíně u hranic se severním sousedem. Síla větru, který hurikán doprovází, dosahuje 130 kilometrů za hodinu, uvedlo NHC.

Hurikán by měl ještě během dneška postupně slábnout, výrazné oslabení se podle meteorologů očekává o víkendu.

Guvernér Cooper zároveň uvedl, že podle dosavadních informací si hurikán nevyžádal žádné oběti na životech. Agentura AFP ale napsala, že hasiči se obávají, že dva lidé přišli o život, když na jejich dům spadl strom. "Nemohu to potvrdit, ale je to velmi pravděpodobné," uvedl šéf hasičů ze severokarolínského města Wilmington.

Bez proudu je kvůli zpřetrhanému vedení v současnosti asi 400.000 lidí v Severní a Jižní Karolíně. Guvernér Cooper vyzval obyvatele svého státu, aby se uchýlili do provizorních útočišť. V současnosti jeho výzvu podle AFP uposlechlo a do jednoho z 150 středisek se odebralo asi 20.000 lidí.