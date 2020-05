Guvernér Cuomo: New York je tam, kde byl na počátku karantény

New York - V New Yorku bylo za poslední den nahlášeno 521 potvrzených případů nákazy koronavirem, což tento americký stát vrací do stavu, jaký byl těsně před zavedením omezení pohybu. Na dnešní tiskové konferenci to podle televize CNN řekl místní guvernér Andrew Cuomo. V sobotu úřady zaregistrovaly 207 úmrtí způsobených koronavirem, což je o 19 méně, než o den dříve.

New York eviduje ze všech amerických států nejvíce nakažených a mrtvých, a to i v přepočtu na počet obyvatel. Se SARS-CoV-2 je zde spojováno skoro 27.000 smrtí, infekce se potvrdila u téměř 340.000 lidí. Od druhé poloviny března mají obyvatelé nařízenou izolaci.

"Nařízení o karanténě jsme oznámili 20. března. To, kde jsme teď, co se týče počtu nových případů, je přesně tam, kde jsme byli, když jsme začínali. Bylo to od 20. března do 9. května bolestivé období," řekl Cuomo na pravidelném poledním brífinku. O víkendu zároveň nadále klesal třídenní průměr nových hospitalizací, denní počty úmrtí jsou podle Cuoma "stále strašně vysoká, ale lepší se".

Na začátku tohoto týdne guvernér představil plán obnovy ekonomických a společenských aktivit. Řekl při tom, že některé oblasti hodnocené jako nízkorizikové budou moci s uvolňováním opatření začít 15. května, kdy přestane platit nařízení o plošné uzavírce.

Dnes Cuomo potvrdil, že situace se bude vyhodnocovat "region od regionu", přičemž lokální úřady mají zkoumat, zda data nasvědčují zkrocení nákazy a zda je oblast připravená na nové pacienty a efektivnější izolaci infikovaných. Podrobnosti prý budou oznámeny v následujících dnech.