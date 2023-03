Gutová-Behramiová získala počtvrté v kariéře křišťálový glóbus za super-G

Soldeu (Andorra) - Švýcarská sjezdařka Lara Gutová-Behramiová získala počtvrté v kariéře malý křišťálový glóbus za superobří slalom. Prvenství v hodnocení disciplíny si zajistila dnešním vítězstvím ve finále seriálu v Soldeu, díky němuž sesadila z čela pořadí Italku Elenu Curtoniovou. Mužský závod vyhrál švýcarský suverén Marco Odermatt, který si připsal už šestý triumf v disciplíně v této sezoně. V osmi závodech ani jednou nechyběl na stupních vítězů. V celkovém hodnocení navíc může zaútočit na rekordní zisk 2000 bodů Rakušana Hermanna Maiera z roku 2000, nyní má na kontě 1942 bodů.

Jednatřicetiletá Gutová-Behramiová obsadila v této sezoně v super-G dvě první a dvě třetí místa. Celkové pořadí SP v disciplíně ovládla již v letech 2014, 2016 a 2021, má v ní i olympijské zlato z Pekingu či titul mistryně světa z roku 2021.

"Je to den plný emocí. Výhra, glóbus, Nicole. Jak stárnu, jsem stále častěji dojatá. Každou chvíli brečím, ale někdy je to pěkný pocit," uvedla na webu Mezinárodní lyžařské federace Gutová-Behramiová, kde zmínila i loučící se Němku Schmidhoferovou. "Konečně jsem lyžovala tak, jak bych si představovala. Cítila jsem se svobodná a rychlá. Je skvělé tahle zakončit sezonu," dodala.

V seriálu si Gutová-Behramiová připsala 37. výhru, z toho 19 jich slavila právě v super-G. V historické tabulce se mezi ženami dotáhla na sedmou Rakušanku Marlies Schildovou. Američanka Mikaela Shiffrinová, jež má na kontě rekordních 87 prvenství, byla dnes čtrnáctá.

Druhá Italka Federica Brignoneová zaostala za vítěznou Švýcarkou o 22 setin, stejnou příčku obsadila v hodnocení disciplíny. Třetí v Andoře i celkově skončila Norka Ragnhild Mowinckelová. Curtoniová dojela až desátá a propadla se na konečné čtvrté místo.

Již jistý držitel velkého i malého glóbu Odermatt porazil druhého Rakušana Marca Schwarze o 29 setin. Třetí byl o další více než čtyři desetiny zpět Nor Aleksander Aamodt Kilde, jenž v hodnocení disciplíny zaostal na druhé příčce za Odermattem o více než 200 bodů.

"Řekl bych, že šest výher z osmi závodů a ty dva zbývající na pódiu je takřka perfektní bilance. Je to asi ta nejtěžší disciplína, jakou ve sjezdovém lyžování máme, a uzavřít to výhrou a získat glóbus, to je fantastické," komentoval svou úspěšnost v super-G.

Pětadvacetiletý Odermatt se letos v SP radoval podvanácté, z 26 startů se jen třikrát nevešel mezi trojici nejlepších. Celkem má v seriálu na kontě 23 dílčích prvenství, z toho deset v super-G.

Od vyrovnání Maierova rekordu ho nyní dělí 58 bodů a v sobotním obřím slalomu, který je jeho parádní disciplínou, ho může umístěním na stupních vítězů pokořit. "Přistoupím k tomu jako ke každému jinému závodu. Dneska budu určitě trochu oslavovat, ale v sobotním obřím slalomu do toho zase zkusím dát všechno," řekl Odermatt, jenž si obhajobu malého glóbu za obří slalom zajistil už minulý víkend dvěma výhrami v Kranjské Goře. "Uvidíme, kolik ještě zbylo v nádrži. Když to vyjde, skvělé. Ale i tak už jsem toho vyhrál dost," dodal.

Olympijský vítěz v obřím slalomu korunoval vydařenou sezonu, kterou ozdobil i dvěma zlatými medailemi na mistrovství světa v Courchevelu. V super-G obsadil na šampionátu ve Francii čtvrté místo.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra) - super-G:

Muži: 1. Odermatt (Švýc.) 1:23,91, 2. Schwarz (Rak.) -0,29, 3. Kilde (Nor.) -0,71, 4. Cochran-Siegle (USA) -0,86, 5. Read (Kan.) -0,87, 6. Sander (Něm.) -0,96.

Konečné pořadí super-G (po 8 závodech): 1. Odermatt 740, 2. Kilde 512, 3. Kriechmayr (Rak.) 335, 4. Sander 265, 5. Pinturault (Fr.) 253, 6. Rogentin (Švýc.) 180, ...51. Zabystřan (ČR) 12.

Průběžné pořadí SP (po 36 z 38 závodů): 1. Odermatt 1942, 2. Kilde 1340, 3. Kristoffersen (Nor.) 1014, 4. Kriechmayr 953, 5. Meillard (Švýc.) 831, 6. Braathen (Nor.) 824, ...137. Zabystřan 12.

Ženy: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:26,70, 2. Brignoneová (It.) -0,22, 3. Mowinckelová (Nor.) -0,47, 4. Suterová -0,55, 5. Gisinová (obě Švýc.) -0,82, 6. Hütterová (Rak.) -0,83.

Konečné pořadí super-G (po 8 závodech): 1. Gutová-Behramiová 413, 2. Brignoneová 368, 3. Mowinckelová 366, 4. Curtoniová (It.) 358, 5. Hütterová 347, 6. Suterová 259.

Průběžné pořadí SP (po 36 z 38 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 2046, 2. Gutová-Behramiová 1167, 3. Brignoneová 1069, 4. Vlhová (SR) 1025, 5. Goggiaová (It.) 916, 6. Mowinckelová 874, ...53. Dubovská (ČR) 132.