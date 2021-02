Gutová-Behramiová si zajistila křišťálový glóbus za super-G

Val di Fassa (Itálie) - Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová získala potřetí v kariéře křišťálový glóbus za superobří slalom. Devětadvacetiletá sjezdařka si trofej zajistila druhým místem v dnešním závodu Světového poháru ve Val di Fassa. S Italkou Federicou Brignoneovou prohrála o 59 setin sekundy, v hodnocení disciplíny před ní vede před zbývajícím závodem o 202 bodů.

Dvojnásobná šampionka z letošního mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo našla v super-G přemožitelku poprvé po sérii čtyř vítězství. Druhým místem si ale upevnila vedení rovněž v celkovém hodnocení seriálu před Petrou Vlhovou, která tentokrát dojela mimo bodované příčky. Osm závodů před koncem sezony má Gutová-Behramiová před Slovenkou náskok 187 bodů.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování ve Val di Fassa

Ženy - superobří slalom: 1. Brignoneová (It.) 1:14,61, 2. Gutová-Behramiová -0,59, 3. C. Suterová (obě Švýc.) -0,72, 4. Curtoniová -0,78, 5. Marsagliová -0,83, 6. Bassinová (všechny It.) -0,86, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,90, 8. Tipplerová (Rak.) -1,17, 9. Worleyová (Fr.) -1,49, 10. Johnsonová (USA) a Robinsonová (N. Zél.) obě -1,54.

Průběžné pořadí super-G (po 6 ze 7 závodů): 1. Gutová-Behramiová 525 b., 2. Brignoneová 323, 3. C. Suterová 310, 4. Tipplerová 272, 5. Ledecká (ČR) 236, 6. Bassinová 228.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 33 závodů): 1. Gutová-Behramiová 1227, 2. Vlhová (SR) 1040, 3. Gisinová (Švýc.) 892, 4. Bassinová 790, 5. Brignoneová 759, 6. Goggiaová (It.) 740, ...11. Ledecká 453, 53. Dubovská (ČR) 85.